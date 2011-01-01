Ricca (Lega), "ancora attacchi alle forze dell'ordine da antagonisti"

"Anche ieri sera gli antagonisti e i simpatizzanti di Askatasuna hanno dato il peggio di loro: a Torino nuovi scontri con le Forze dell'Ordine impegnate per mantenere la sicurezza della zona antistante all'ex centro sociale e lanci di oggetti. Finché i partiti come Avs continueranno a sfilare al fianco di organizzazioni più impegnate nella guerriglia urbana che sui diritti, questi soggetti continueranno a godere di un'impunità che soltanto una città come Torino è in grado di riservargli". Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte. "Consiglio a Lo Russo - aggiunge - di seguire l'esempio di Milano, dove al corteo contro l'evento dei Patrioti organizzato dalla Lega la Polizia ha potuto ristabilire in breve tempo e senza troppe difficoltà l'ordine pubblico. Serve il pugno duro contro i paladini dell'illegalità".