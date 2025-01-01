Sestriere, 186 multe su piste da sci

Sono 186 le contravvenzioni elevate in materia di sicurezza sulle piste da sci dai carabinieri in servizio nel comprensorio di Sestriere nella stagione 2025-2026. Il più alto numero di sanzioni (57) si è registrato per il mancato utilizzo del casco protettivo, il cui utilizzo obbligatorio è scattato proprio nella scorsa stagione sciistica. Seguono, tra le irregolarità sanzionate, quelle legate al mancato rispetto della segnaletica presente sulle piste e sulla velocità non adeguata (39), nonché verso coloro che hanno svolto attività escursionistica fuori pista e senza l'attrezzatura necessaria (36). Un sesto dei sanzionati, invece, è stato trovato privo dell'assicurazione per la responsabilità civile. Non sono mancate, infine, le sanzioni per la detenzione, ai fini personali, di stupefacenti, con 10 persone - tutti giovanissime - segnalate alla prefettura competente; 11, invece, i turisti colti in stato di ebbrezza. Durante l'attività di vigilanza e soccorso i carabinieri di Sestriere hanno identificato oltre 1.000 persone.