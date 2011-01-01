Truffe agli anziani, due arresti nel Biellese

Un inseguimento ad alta velocità sulla provinciale 232 si è concluso con l'arresto di due giovani campani di 20 e 25 anni, ritenuti autori di truffe ai danni di anziani nel Biellese. L'operazione, condotta dai carabinieri della Compagnia di Cossato, è scattata dopo il raggiro subìto da una donna di 88 anni di Vallanzengo, derubata di 11mila euro con la tecnica del 'finto maresciallo'. L'auto dei sospettati, una Fiat 600 azzurra già segnalata, è stata intercettata in zona Valdilana. Ne è nato un tentativo di fuga terminato in frazione Giardino, dove quattro pattuglie hanno accerchiato il mezzo. A bordo i militari hanno rinvenuto 4mila euro in contanti e una fede nuziale in oro. L'anello era stato sottratto poco prima a un uomo di 84 anni, raggirato da finti periti. Momenti di commozione in caserma quando il militare ha mostrato la fede all'anziano, disperato per la perdita del ricordo della moglie scomparsa: l'uomo è scoppiato in lacrime abbracciando il carabiniere. I due fermati sono accusati di truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.