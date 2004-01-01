LA SACRA FAMIGLIA

Eredità Agnelli, tutto ruota sul 2004. Elkann ribadisce: accordi blindati. Ma pesano undisclosed e residenza

Gli avvocati del rampollo Agnelli tornano alla carica: Margherita non ha mai contestato in alcun giudizio italiano o svizzero il suo consenso. E la dimora effettiva di Marella "non incide sulla validità del patto successorio". Però più di qualcosa non torna

Il punto non è se gli accordi del 2004 esistano, ma cosa contengono davvero e, soprattutto, su quali presupposti reggano oggi. Ed è lì che la vicenda dell’eredità Agnelli continua a stare in equilibrio precario. Lo Spiffero lo aveva già scritto: non basta richiamare la transazione di febbraio e il patto successorio di marzo come fossero una pietra tombale. Perché entrambe le operazioni, se lette dentro ciò che è emerso successivamente, tornano a essere terreno di verifica. Non formale, ma sostanziale.

Se c’è una cosa che questa storia continua a dimostrare è che, più si prova a chiuderla, più si riapre. E la nuova lettera che il team legale dei fratelli Elkann ci ha inviato – seconda puntata dopo la replica già pubblicata dallo Spiffero nei giorni scorsi – si inserisce esattamente in questo schema: ribadire, precisare, circoscrivere. Ma anche, inevitabilmente, confermare che esistono interpretazioni divergenti.

Ginevra non chiude

Il contesto è quello già fissato nel precedente articolo: la risposta degli avvocati di John Elkann alle osservazioni del nostro giornale sugli accordi di Ginevra del 2004, presentati come il punto definitivo di chiusura della partita ereditaria. Tesi netta: accordo transattivo e patto successorio avrebbero regolato tutto, con la conseguenza che Margherita Agnelli non sarebbe erede della madre e che l’assetto costruito allora – anche sulla Dicembre – non sarebbe oggi in discussione. Una linea che lo Spiffero ha sottoposto a verifica supportato da una consulenza indipendente, distinguendo piani giuridici, atti e conseguenze, e soprattutto rimettendo al centro i nodi irrisolti: diritto applicabile (svizzero e italiano), legittima, attribuzioni successive, composizione del capitale. È su questo terreno che arriva ora un addendum dei legali.

L’accordo transattivo

Il primo punto riguarda l’accordo transattivo del 18 febbraio 2004. Qui la puntualizzazione è formulata con nettezza: “Margherita Agnelli – si legge – non ha mai contestato in alcun giudizio italiano o svizzero che la sua volontà di stipulare gli accordi del 2004 fosse viziata per omesse informazioni o dolo o inganno o altro”. E anche a volerlo fare oggi, aggiungono gli avvocati, tali doglianze sarebbero “prescritte e infondate”. Non solo: viene sottolineato come sia stata “per espressa richiesta di Margherita Agnelli” l’inclusione nell’accordo della transazione sulla parte cosiddetta “undisclosed” del patrimonio di Gianni Agnelli, con relativo riconoscimento economico. Un passaggio che, nelle intenzioni della difesa, serve a blindare il consenso e a escludere qualsiasi ipotesi di vizio originario.

In verità, come emerge dall’ordinanza della Cassazione del 6 dicembre 2023 pubblicata il 6 gennaio 2024, sull’accordo transattivo del 2004 esiste un procedimento pendente davanti al Tribunale di Ginevra. A promuoverlo è stata Marella Caracciolo nei confronti della figlia, proprio per farne confermare l’efficacia. In quella causa John Elkann è intervenuto, sulla base del diritto processuale svizzero, assumendo la posizione della nonna, mentre Margherita Agnelli ha formulato “domanda riconvenzionale” per far dichiarare l’invalidità dell’accordo transattivo e di tutti gli accordi conclusi in sua esecuzione. La causa è tuttora in corso.

Ma è proprio qui che la vicenda potrebbe riaprirsi. Occorre infatti segnalare che tre anni dopo la sottoscrizione dell’accordo transattivo Margherita è venuta a conoscenza a seguito di un’azione di discovery di fronte all’autorità giudiziaria svizzera presso la Banca Morgan Stanley di Zurigo dell’esistenza di un conto intestato ad una società nelle Isole Vergini la cui beneficiaria economica era la vedova dell’Avvocato e le disponibilità del conto ammontavano a circa 900 milioni di dollari derivanti proprio dall’eredità di Giovanni Agnelli. Se quella disponibilità emerge solo successivamente, la questione non è più se l’“undisclosed” fosse previsto, ma se fosse effettivamente conosciuto nella sua consistenza. E quindi se il consenso su cui si fonda la transazione sia stato costruito su una base informativa completa oppure no. Non è un tema teorico: è esattamente ciò che resta aperto nel giudizio pendente in Svizzera, dove si fronteggiano la richiesta di confermare l’accordo e quella di dichiararne l’invalidità insieme agli atti collegati.

Il patto successorio

Il secondo punto concerne il patto successorio del 6 marzo 2004. Anche qui la linea degli avvocati di Elkann è ostentatamente granitica: un patto validamente stipulato in una giurisdizione che lo consente può essere riconosciuto nell’ordinamento italiano, purché non contrasti con l’ordine pubblico internazionale. E, sempre secondo il team legale, “pacificamente” non è questo il caso. Conseguenza: la decisione del giudice “ginevrino” destinato a pronunciarsi sul patto sarà riconosciuta in Italia. A rafforzare l’impianto, “per fugare malintesi” vengono aggiunte due ulteriori precisazioni: Marella Agnelli era “residente svizzera fin dagli anni ’70” a Laenen, nel Cantone di Berna, e, in ogni caso, la sua residenza al momento della morte “non incide sulla validità del patto”. Sul capitolo Dicembre, invece, nessuna aggiunta: valgono “le considerazioni già espresse” nella precedente lettera.

Innanzitutto, la sede del contenzioso: l’azione relativa al patto successorio non pende a Ginevra, come erroneamente dichiarato nella lettera, ma presso il Tribunale di Thun, dove i fratelli Elkann hanno promosso causa contro la madre per ottenere la declaratoria di validità del patto e l’esclusione della stessa dall’eredità di Marella Caracciolo.

Il nodo centrale resta però quello della residenza. Secondo i documenti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Torino nei procedimenti penali pendenti contro John Elkann (decreto di sequestro preventivo del 13 settembre 2024, pagg. 18,19 e 20), nel 2004 Marella Caracciolo sarebbe stata in Italia per 212 giorni, di cui 183 a Villa Frescot. Un file denominato “prospetti-presenze”, inviato via e-mail da Paola Montaldo, capo del cosiddetto “family office” degli Agnelli, ricostruisce in dettaglio tali permanenze. Da ciò conseguirebbe che Marella non poteva validamente stipulare un patto successorio retto dalla legge svizzera essendo all’epoca residente in Italia. Anche questo giudizio è tuttora pendente sempre presso il Tribunale di Thun, peraltro davanti allo stesso giudice che ha recentemente dichiarato inammissibile un’altra azione promossa dai fratelli Elkann contro la madre, il cosiddetto fascicolo “Thun 2”.

Stretta finale

Riletto nel suo insieme, l’Addendum inviato dal team legale dei fratelli Elkann non modifica il quadro tracciato nel primo articolo, ma lo rende più netto. Da una parte, la costruzione difensiva che insiste su tre pilastri: assenza di vizi del consenso sull’accordo transattivo, regolazione già avvenuta anche della componente “undisclosed”, validità del patto successorio e sua riconoscibilità nell’ordinamento italiano, irrilevanza della residenza. Dall’altra, la ricostruzione dello Spiffero che riporta su ciò che quei pilastri devono ancora attraversare: un giudizio ginevrino in corso sull’accordo, una scoperta successiva di rilevanza patrimoniale significativa, un contenzioso radicato a Thun sul patto successorio e, soprattutto, una ricostruzione documentale della presenza in Italia di Marella nel 2004 che incide direttamente sul diritto applicabile.

La parola ai giudici. O forse, chissà, alle parti. Perché dopo anni di battaglie combattute a colpi di carte bollate, con posizioni sempre più irrigidite, non è detto che non possano emergere – se mai dovessero prevalere le reciproche convenienze – margini per una trattativa. Sarebbe forse l’unico modo per chiudere davvero una querelle che, oltre ai patrimoni, ha finito per logorare anche l’immagine di quella che fu il casato più importante del capitalismo italiano del secolo ferrigno.