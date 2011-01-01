Maccanti (Lega), Lo Russo faccia chiarezza su futuro immobile ex Aska

"Gli ennesimi episodi di violenza contro le forze dell'ordine avvenuti ieri sera davanti all'ex centro sociale Askatasuna, impongono immediata chiarezza al sindaco sulle scelte per il futuro dell'immobile dopo lo sgombero. Non accetteremo alcuna ambiguità o operazioni di facciata che ripropongano, sotto altre forme, la fallimentare esperienza del patto di co-progettazione". Lo dichiara la deputata torinese della Lega Elena Maccanti, consigliera comunale a Torino. "Domani in Sala Rossa - aggiunge - la mia interpellanza con la quale chiedo quale destinazione si voglia dare all'immobile, se si intenda mantenere una qualche continuità con il passato e in che termini, se sarà prevista una procedura pubblica e trasparente, con quali criteri sono stati individuati finora gli interlocutori, se il percorso sarà realmente aperto a tutti, se si escluda in modo netto ogni coinvolgimento di soggetti legati alla precedente occupazione e quali siano tempi e modalità per una decisione definitiva, oltre alle misure adottate per la sicurezza dello stabile".