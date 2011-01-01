"No a riordino istituti tecnici", raccolte oltre mille firme a Torino

A una settimana dal lancio, l'appello della Rete degli istituti tecnici in mobilitazione di Torino e Provincia contro la riforma Valditara "ha già raccolto oltre mille firme, tra centinaia di docenti e personale Ata, genitori eletti nei Consigli d'Istituto e oltre cinquanta delegati sindacali negli istituti torinesi". Lo riporta una nota di Assemblea scuola Torino e Rete degli istituti tecnici. "Tra le famiglie firmatarie - si legge - cresce la rabbia di chi ha iscritto i propri figli a gennaio sulla base di quadri orari e indirizzi precisi, salvo vederli stravolti in corso d'opera dalla modifica dei piani di studio imposta dalla riforma. Un cambiamento delle regole a giochi fatti che sta generando smarrimento e protesta". Il presidio è fissato per domani alle 14.30 sotto l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte. Tra le "richieste immediate" c'è quella di "essere ricevuti dal direttore generale dell'Usr per presentargli le rimostranze delle scuole e chiedergli di riferire al ministro che il personale degli istituti, sostenuto dalle famiglie, è pronto a iniziative clamorose se a Viale Trastevere si continuerà a ignorare le istanze delle comunità scolastiche". Sotto accusa "il taglio del tempo scuola, lo smantellamento del biennio comune, la riduzione delle discipline umanistiche e scientifiche e anche la logica aziendalista che accomuna il riordino dei quinquennali alla 'filiera 4+2'". Mozioni contrarie alla riforma "sono già state votate nei collegi docenti di numerosi istituti della provincia". Al presidio aderiscono Flc Cgil, Cub Sur, Cobas Scuola, Usb Scuola e Fgu Gilda Unams, con il sostegno dell'Assemblea Scuola Torino.