Ruffino (Azione), uso immobile Askatasuna dirà molto su futuro Torino

"Dalla scelte che farà la giunta del sindaco Lorusso sulla destinazione dell'immobile un tempo occupato da Askatasuna si potrà capire se e in che misura l'attuale maggioranza vorrà riorientare il proprio indirizzo di politica sociale". Così in una nota Daniela Ruffino, deputata e segretaria regionale di Azione in Piemonte. "Askatasuna - aggiunge - è stato in questi anni il metro impietoso del fallimento delle giunte torinesi in materia di inclusione sociale. Dalla scelta che il sindaco farà sulla destinazione d'uso di quell'immobile si capirà se la maggioranza avrà tratto le giuste conclusioni dagli errori di questi anni".