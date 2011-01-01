Uccide la ex e il compagno e poi si suicida, l'ombra del killer gentile

La maschera dell'uomo mite, l'integrazione perfetta durata 15 anni e poi l'esplosione di una violenza inaudita che ha annientato tre esistenze. È il profilo di Astrit Koni, il cinquantanovenne che, dopo aver ucciso l'ex moglie Drita Mecollari (57 anni) e il suo nuovo compagno Bardhok Gega (55), ha scelto di farla finita lanciandosi dal torrione del castello che domina il paese. A Cossombrato, borgo di appena 500 anime arroccato sulle colline astigiane, il dolore ha il sapore amaro dell'incredulità. Elsa Ormea, la prima cittadina, fatica a dare un senso all'accaduto. "Lo avevamo accolto tra noi oltre un decennio fa", mormora, cercando di conciliare l'immagine del killer con quella dell'uomo che tutti vedevano ogni giorno tra le viuzze del centro. Per l'intera comunità, l'omicida era semplicemente 'Arturo'. "Era una persona mite, simpatica, un lavoratore instancabile", ricorda la sindaca. Koni si era costruito una reputazione solida come giardiniere. Nessun segnale di squilibrio, nessuna avvisaglia di quella tempesta di odio che stava per travolgere la sua ex compagna. Anche Drita era una figura nota e stimata in paese, una donna perfettamente inserita nel tessuto sociale. I due, entrambi di origini albanesi, avevano scelto Cossombrato per crescere le proprie figlie, oggi giovani donne di 25 e 30 anni ormai lontane per motivi di lavoro. Una famiglia, all'apparenza, priva di precedenti screzi o ombre. Se la coppia storica era parte integrante del borgo, lo stesso non si può dire per la terza vittima, Bardhok Gega: "Non lo conoscevo, non l'avevo mai incrociato", ammette Ormea.

Non una tragica fatalità, ma un massacro probabilmente pianificato. A Cossombrato (Asti) ci sono tre morti, una sequenza temporale ancora da confermare e l'ombra di un duplice omicidio seguito da un suicidio. Tutto inizia lo scorso venerdì, intorno alle 16.30. Ai piedi delle mura del castello giace il corpo martoriato di Astrit Koni, 59 anni, giardiniere. La sua professione trae inizialmente in inganno gli inquirenti, che pensano a un volo accidentale e quindi a un incidente sul lavoro. Poco dopo però viene trovato un foglio scritto da Astrit, metà in italiano e metà in albanese. Poche righe per chiedere scusa a parenti e amici "per tutto". Mentre il pm Alessandro Giai e i carabinieri tentano di decifrare quelle scuse, il focus si sposta sulla scomparsa di Drita Mecollari, 57 anni, ex moglie di Koni, e del suo nuovo compagno, il 55enne Bardhok Gega. Di loro non si hanno notizie da mercoledì. La verità emerge ieri a mezzogiorno, in un terreno poco distante dove Drita, apicoltrice per passione, curava le sue arnie. È un parente a fare la scoperta: i due conviventi sono distesi a terra, all'ombra di un boschetto. I cadaveri presentano ferite profonde da arma da taglio, e i segni lasciati dalla fauna selvatica e dagli insetti, confermano l'indizio che il duplice omicidio si sia consumato giorni prima. Il Comando provinciale di Asti ha ormai pochi dubbi sulla dinamica: Koni, in preda a una furia cieca alimentata dall'incapacità di accettare la separazione, avrebbe trucidato l'ex moglie e il rivale nel luogo in cui sapeva di trovarli. Poi, dopo giorni trascorsi nel limbo del rimorso o della pianificazione finale, venerdì si è tolto la vita nel castello. Sarà l'esame autoptico, che verrà affidato domani, a fornire le risposte scientifiche necessarie per confermare la cronologia del massacro. Si attende di capire se le morsicature degli animali abbiano compromesso la lettura delle lesioni.