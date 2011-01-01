Carabinieri, Berlingieri al comando del Reparto operativo di Torino

Cambio al vertice del Reparto operativo dei carabinieri di Torino. Da oggi il comando è affidato al tenente colonnello Diego Berlingieri, che subentra al tenente colonnello Francesco Donvito, attuale comandante del Nucleo radiomobile, che ha retto l'incarico ad interim. Nato a Napoli, 41 anni, sposato e padre di tre figli, Berlingieri ha frequentato l'Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali dei carabinieri di Roma. Nel corso della carriera ha prestato servizio in diverse realtà considerate delicate, tra cui Trani, Vibo Valentia, Trapani e Reggio Calabria, distinguendosi nel contrasto alla criminalità, sia comune che organizzata.