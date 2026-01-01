Robot umanoidi, Generative Bionics e Italdesign insieme

Generative Bionics, azienda italiana impegnata nello sviluppo di robot umanoidi autonomi, ha siglato una partnership strategica con Italdesign per accelerare il percorso verso la produzione su scala della propria piattaforma di robot umanoidi. La partnership esclusiva, annunciata in occasione della Milano Design Week 2026, è stata formalizzata attraverso la firma di un Memorandum of Understanding (MoU), che rafforza il lavoro avviato insieme su Gene.01, presentato al Ces di Las Vegas. La collaborazione tra Generative Bionics e Italdesign segna il passaggio dalla sperimentazione alla produzione concreta di robot umanoidi. L'obiettivo non è più soltanto sviluppare prototipi avanzati, ma trasformarli in prodotti industriali affidabili, replicabili e pronti per l'impiego reale. Grazie al contributo di Italdesign, il robot Gene.01 verrà ottimizzato per la produzione su scala, con particolare attenzione a materiali, processi e interazione con l'utente. Un passo decisivo per portare la robotica umanoide fuori dai laboratori e dentro i contesti operativi. "La partnership con Italdesign segna un passaggio fondamentale per Generative Bionics: non si tratta solo di progettare robot umanoidi avanzati, ma di renderli con un exterior design concretamente producibile e scalabile. Abbiamo sviluppato internamente una piattaforma tecnologica completa, ma la sfida oggi è trasformare questa complessità in un prodotto industriale affidabile, replicabile e pronto per operare nel mondo reale. In questo percorso, l'esperienza di Italdesign rappresenta un acceleratore decisivo" spiega Daniele Pucci, ceo di Generative Bionics. "Italdesign mette a disposizione la propria esperienza per trasformare una tecnologia complessa in un prodotto industriale concreto, puntando su design, interazione uomo-macchina e semplicità d'uso, così da rendere il robot comprensibile, affidabile e naturale da utilizzare" commenta Antonio Casu, ceo di Italdesign.