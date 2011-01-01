Nasce TechTO Industry Accelerator, programma per startup di Crt e Zest

A Torino nasce TechTO Industry Accelerator, programma promosso da Fondazione Sviluppo e Crescita Crt insieme a Zest per supportare startup innovative e rafforzare l'innovazione industriale sul territorio. Il programma, della durata di tre anni, punta a mettere in contatto startup tecnologiche e imprese, favorendo sperimentazioni concrete tramite Proof of Concept. Coinvolgerà fino a 10 startup in pre-accelerazione (con un primo investimento) e fino a 6 in una fase successiva di sviluppo industriale, con ulteriori finanziamenti. Complessivamente sono previsti almeno 1,9 milioni di euro di investimenti. L'iniziativa avrà sede alle Ogr Torino e mira a rendere Piemonte e Valle d'Aosta poli sempre più centrali nell'ecosistema italiano dell'innovazione, favorendo collaborazione tra imprese, startup e investitori. "Con TechTO Industry Accelerator, Fondazione Sviluppo e Crescita Crt rinnova in modo concreto il proprio impegno a favore dell'innovazione come leva di sviluppo per Torino, per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Questa iniziativa riflette pienamente il nostro modo di agire: attivare processi di sviluppo, accompagnarli con visione e metodo e contribuire a generare un impatto misurabile e duraturo per Torino e il Piemonte. A testimonianza della rilevanza strategica dell'iniziativa, Fondazione Sviluppo e Crescita Crt metterà a disposizione, nell'arco di tre anni, 1,9 milioni di euro per la realizzazione dell'iniziativa" spiega Cristina Di Bari, presidente di Fondazione Sviluppo e Crescita Crt. "Con TechTO Industry Accelerator puntiamo a rafforzare il ruolo del territorio come uno dei poli più dinamici dell'innovazione industriale italiana. Il programma nasce con un obiettivo chiaro: mettere in connessione il mondo delle startup con il mondo delle imprese, favorendo sperimentazione, collaborazione e trasferimento tecnologico applicato e Zest mette a disposizione la propria esperienza nella costruzione e gestione di programmi di accelerazione" commenta il presidente esecutivo di Zest, Marco Gay.