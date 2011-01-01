SCENTRATI

Calenda a destra. E a sinistra. Azione a "geografia variabile"

L’endorsement al candidato delle forze di governo a Venaria arriva dopo quello al campo largo a Moncalieri. Ruffino: “Scegliamo di volta in volta quello giusto”. E, mentre resta il nodo su Torino, il leader sarà venerdì sotto la Mole per presentare il suo libro

Azione fa un altro piccolo passo verso il centrodestra. Il partito di Carlo Calenda ha deciso di sostenere Fabio Giulivi alle prossime amministrative di Venaria Reale, comune alle porte di Torino, con la deputata e segretaria regionale Daniela Ruffino che celebra il “buon governo” del sindaco uscente di centrodestra e la sua “capacità amministrativa”. Nessun imbarazzo ideologico, nessuna contorsione tattica da giustificare pubblicamente: per Azione in Piemonte, sostenere un candidato di centrodestra è a detta loro la scelta giusta quando il candidato è quello giusto. Dopotutto, non è mica la prima volta.

Tre indizi fanno una prova

La mossa di Venaria non è infatti un episodio isolato, bensì parte integrante di un disegno che, a guardarlo nella sua interezza, racconta qualcosa di più di una semplice valutazione comune per comune, in ogni parte d’Italia. A Venezia, ad esempio, Azione sosterrà Simone Venturini, anche lui espressione del centrodestra.

In Piemonte il partito di Calenda è già parte integrante della coalizione che governa la regione, avendo presentato propri candidati nella Lista Cirio ed eletto il consigliere Sergio Bartoli, ex sindaco di Ozegna. Un posizionamento che non ha vacillato neppure quando la giunta ha attraversato le sue tempeste peggiori, con l’avvicendamento alla vicepresidenza tra Elena Chiorino e Maurizio Marrone.

Tanto strepito per nulla

Quando Alberto Cirio ha scelto l’esponente torinese di Fratelli d’Italia come vicepresidente della Regione – in sostituzione della biellese Chiorino, travolta insieme al suo referente nazionale Andrea Delmastro (a sua volta dimessosi da sottosegretario alla Giustizia) dall’affaire bistecchiera – Calenda è insorto. Il profilo di Marrone, ha tuonato il leader su X, è incompatibile con i valori del partito: troppo a destra, troppe uscite ambigue, troppa acquiescenza verso Mosca, simboleggiata plasticamente dall’apertura del consolato delle repubbliche separatiste del Donbass.

Un uomo così, seduto sulla poltrona di vicepresidente di una giunta che Azione sostiene, sarebbe stato per Calenda intollerabile. Peccato che Calenda avesse mosso la sua offensiva senza consultare un solo dirigente locale. Il risultato è stato prevedibile: una polemica fragorosa che ha lasciato le cose esattamente come stavano.

Azione piemontese ha continuato a sostenere la giunta Cirio, vicepresidente Marrone compreso, e l’indignazione del leader si è dissolta nell’aria come capita spesso alle indignazioni romane quando atterrano in Piemonte. Uno schema già rodato, quello del Churchill dei Parioli: tuona dai palchi, agita i social, ma sul territorio non cambia una virgola.

Un po’ qui, un po’ là

Ruffino, dal canto suo, non si nasconde. Anzi, rivendica la complessità del quadro come prova di maturità politica: se a Venaria Azione sostiene Giulivi, a Moncalieri farà esattamente il contrario, appoggiando Lorenzo Mauro, candidato del centrosinistra e delfino del sindaco dem uscente Paolo Montagna. Trecate, comune alle porte di Novara, l’appoggio al candidato progressista Raffaele Sacco sembrava scontato, ma alla fine il partito non presenterà una propria lista. A Valenza, in provincia di Alessandria, si tenta invece la riedizione del fu Terzo Polo: Luca Ballerini correrà come candidato sindaco per il Centro Riformista, cartello che raccoglie Italia Viva, Azione, Liberaldemocratici e Moderati attorno alle liste civiche Valenza Futura e Valenza Bene Comune. A volte ritornano.

Geografia variabile

Ad Alessandria si vota nel 2027, e qui Azione esprime il vicesindaco Giovanni Barosini, numero due del dem Giorgio Abonante in una giunta che comprende anche il Movimento 5 Stelle. “Stante così le cose, non vedo cambi di scenario per le prossime amministrative. Calenda si oppone al campo largo a livello nazionale, ma sul territorio si fanno altre valutazioni”, conferma lo stesso Barosini, a dimostrazione della strategia a geometrie variabili del partito, che mutano nuovamente a Cuneo, altro capoluogo piemontese al voto il prossimo anno.

Qui prende piede la candidatura civica dell’avvocato Enrico Collidà, sostenuta dal deputato Enrico Costa, neo capogruppo di Forza Italia alla Camera, con l’obiettivo di riunire le forze moderate e lasciare ai margini Lega e Fratelli d’Italia da una parte e Avs e Movimento 5 Stelle dall’altra. Azione rientra così a pieno titolo nell’operazione. Più offuscata la situazione a Novara, dove l’ex candidato sindaco Sergio De Stasio è ormai con un piede fuori dal partito e ha bisogno di riorganizzarsi per trovare la quadra, anche in base alle scelte delle due coalizioni.

Torino, che fare?

La partita che conta davvero, però, si giocherà a Torino. Le comunali del 2027 si avvicinano e Azione non ha ancora deciso cosa fare. Il congresso cittadino è atteso per giugno, passaggio necessario per strutturare il partito in città, dove punta a presentare una propria lista per entrare in Sala Rossa.

La casella del sindaco uscente Stefano Lo Russo sembrava fino a poco fa la destinazione naturale: l’alleanza con i Moderati di Mimmo Portas – che sostengono Lo Russo in città e Cirio in Regione, dove il consigliere Silvio Magliano è anche capogruppo della Lista Cirio – sembrava disegnare un percorso quasi obbligato: a Palazzo Lascaris con il centrodestra, a Palazzo Civico con il centrosinistra. Ma il dossier è ancora aperto, e nulla è deciso:

“Dalla scelte che farà la giunta del sindaco Lo Russo sulla destinazione dell’immobile un tempo occupato da Askatasuna si potrà capire se e in che misura l’attuale maggioranza vorrà riorientare il proprio indirizzo di politica sociale”, dichiara sibillinamente Ruffino. In un’amministrazione che guarda sempre più a sinistra il rischio di sentirsi a disagio è evidente.

Il leader in città

Lo stesso Calenda è atteso a Torino nel pomeriggio di venerdì prossimo, vigilia della Festa della Liberazione, per presentare il suo nuovo libro alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo l’ex sottosegretario Gianni Vernetti. Non è escluso, anzi è quasi certo, che si parli anche di politica locale, ma difficilmente si scioglieranno nodi di questa portata tra un aperitivo e un firmacopie. Resta così in piedi uno scenario che vale la pena quantomeno immaginare: se alla fine Azione decidesse di sostenere alle comunali torinesi proprio Marrone – l’uomo che Calenda aveva indicato come il simbolo vivente di tutto ciò che il suo partito non avrebbe mai potuto tollerare – sarebbe una surreale chiusura del cerchio.