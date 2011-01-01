Evaso a 17 anni dal Cpa di Torino, rintracciato in Olanda

È stato rintracciato e fermato in Olanda un diciassettenne evaso dal Centro di prima accoglienza di Torino mentre era in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Per il giovane è stato avviato l'iter per l'emissione del mandato d'arresto europeo in vista dell'estradizione. Il minorenne si era allontanato il 9 aprile da una comunità di Acqui Terme (Alessandria) e, armato di coltello, aveva tentato prima di rubare un'auto a una ragazza, riuscendo poi subito dopo a rapinarne una a un anziano. Dopo l'episodio era stato bloccato dai carabinieri. Trasferito al Cpa del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino, era evaso lo scorso 12 aprile. L'udienza di convalida di arresto si era svolta in contumacia.