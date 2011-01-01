Pompeo (Pd), "a Vinovo dati allarmanti sull'inquinamento"

"La risposta della Giunta regionale che arriva, purtroppo, dopo quasi sette mesi dalla mia interrogazione, conferma ciò che denuncio da mesi: a Vinovo i livelli di inquinamento atmosferico restano preoccupanti e i superamenti dei limiti di legge sono ben oltre la soglia consentita. È indispensabile che la Regione passi dalle parole ai fatti, attivando misure strutturali e non limitandosi a riportare dati". Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo, che a ottobre dello scorso anno aveva presentato un atto ispettivo per avere chiarimenti sui livelli di pm10 e pm2.5 nel Comune di Vinovo, raccogliendo le sollecitazioni e gli appelli provenienti dal territorio, in particolare dal consigliere comunale Alessandro Maffucci e dal segretario del Pd Vinovo Sandro Giancola. "Dalla risposta dell'Assessore regionale all'Ambiente si evincono alcuni dati: nel 2024 la media annuale del pm10 a Vinovo è pari a 32 microgrammi per metro cubo, i superamenti del limite giornaliero sono 56, ben oltre i 35 consentiti dalla normativa e anche i dati 2025, seppur non ancora certificati, confermano criticità: pm10 a 28 microgrammi per metro cubo e pm2.5 a 20 microgrammi per metro cubo. Sono numeri che parlano da soli e che descrivono una situazione tutt'altro che rassicurante per la salute dei cittadini. La Giunta sottolinea un trend di riduzione negli ultimi quindici anni, ma questo non cambia il dato di fondo: Vinovo continua a superare i limiti di legge e rientra tra i Comuni per cui il Piano Regionale della Qualità dell'Aria impone misure aggiuntive obbligatorie" afferma la Consigliera regionale Pd. "Quello che manca, nelle affermazioni dell'assessore - sottolinea Pompeo - è una valutazione chiara sull'efficacia reale di queste misure e sull'impatto concreto per i cittadini".