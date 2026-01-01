Giochi Preziosi, intesa sulla cigs per 135 lavoratori

È stata raggiunta l'intesa al ministero del Lavoro sul ricorso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività nelle società Giochi Preziosi Store e Startrade del gruppo Giochi Preziosi. Ne danno notizia in una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che hanno sottoscritto con le direzioni societarie i verbali di accordo. È garantita così la copertura retributiva fino al 31 dicembre 2026 ai 135 lavoratori coinvolti nel piano di chiusura della rete di negozi delle due società del gruppo. La Cigs riguarderà complessivamente 88 dipendenti di Giochi Preziosi Store e 47 di Startrade, distribuiti tra Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria e Toscana, oltre ai siti di sede. Le sospensioni potranno essere a zero ore o con riduzione oraria in funzione delle operazioni di chiusura delle attività commerciali. La vertenza è approdata anche al ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove è stato avviato un approfondimento sulla situazione complessiva del gruppo e sulle linee del piano industriale, atteso entro l'8 giugno, che si articolerà sul rafforzamento del comparto wholesale, sulla razionalizzazione della rete retail e sulla ricerca di nuovi investitori. "La sottoscrizione dei verbali di Cigs rappresenta un passaggio necessario per garantire tutele e reddito alle persone coinvolte, ma non esaurisce le forti preoccupazioni sulla crisi complessiva del Gruppo Giochi Preziosi", dichiarano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. "Alla luce del confronto avviato anche presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle linee del piano industriale che prevedono un significativo ridimensionamento del comparto retail, è indispensabile proseguire il confronto con l'azienda e con le istituzioni".