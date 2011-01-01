Cirio, per Asti-Cuneo "giorno storico, sanata una ferita"

Parla di quello che è "davvero un giorno storico non solo per questa parte di Piemonte, ma per il nostro Paese" il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, presente all'inaugurazione dell'autostrada A33 a Roddi (Cuneo). "L'Italia è un Paese complesso, c'è sempre chi dice no, noi siamo per il sì, per il fare" commenta: "Nella vita di un amministratore pubblico terminare un'opera non è mai un risultato scontato. Abbiamo sanato una ferita". "Se noi non avessimo avuto un ministro come Matteo Salvini, noi la Asti-Cuneo non l'avremmo completata" aggiunge il presidente, sottolineando che "senza l'interesse del ministro non avremmo raggiunto certi risultati". "Avevamo un progetto che non si poteva fare perché troppo caro, fatto in altri tempi. - aggiunge Cirio, ripercorrendo l'iter complicato dell'autostrada - Serviva rimodularlo con buon senso, abbiamo fatto la nostra parte spiegandolo ai sindaci. Nel 2018 una svolta con il sistema di cross financing, così abbiamo trovato soldi che prima non c'erano per realizzare concretamente l'opera. Progetto in prima battuta ebbe parere contrario dal ministero della Cultura. In condizioni normali si sarebbe chiusa la procedura, noi siamo riusciti a riaprire il tavolo grazie all'impegno di questo governo".