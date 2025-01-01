Torino+Piemonte congress card, "accoglienza su misura"

Turismo Torino e Provincia Convention Bureau lancia la Torino+Piemonte Congress Card, con l'obiettivo di fornire un nuovo strumento di accoglienza e promozione, su misura per i partecipanti a congressi, convention e meeting e i loro accompagnatori. La card, ideata per valorizzare l'esperienza di soggiorno oltre gli impegni professionali, consente di scoprire l'offerta culturale e turistica di Torino e del Piemonte ad una tariffa speciale. Al costo di 20 euro e con una validità di 72 ore, include l'ingresso gratuito in due siti culturali a scelta tra musei, castelli, fortezze e Residenze Reali e il biglietto ridotto sui principali servizi turistici di Torino. Grazie all'accordo con Gtt - Gruppo torinese trasporti, solo con la Torino+Piemonte Congress Card è possibile accedere a tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale. Sia la Card, sia i biglietti Gtt sono esclusivamente in formato digitale. La Torino+Piemonte Congress Card sarà disponibile a partire da maggio e attivabile su richiesta degli organizzatori di eventi. "L'iniziativa rinnova l'impegno della Città verso il comparto congressuale che nel 2025 ha superato il milione di partecipanti", sottolinea Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino e Provincia. "Con la Torino+Piemonte Congress Card mettiamo a disposizione dei partecipanti a congressi e meeting uno strumento pensato per arricchire la loro esperienza di soggiorno in città", spiega Domenico Carretta, assessore al Turismo della Città di Torino. "La Torino+Piemonte Congress Card traduce in azioni concrete i principi che ci hanno portato a essere Capitale europea del Turismo intelligente 2025: innovazione, sostenibilità e accessibilità" aggiunge Chiara Foglietta, assessora comunale all'Innovazione e alla mobilità.