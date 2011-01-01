WELFARE & GIUSTIZIA

Assistenza, Comune di Torino bocciato. Illegittimo il blocco delle tariffe

Due sentenze del Tar danno ragione alle cooperative sociali: Palazzo Civico non può impedire l'incremento tariffario a fronte di evidenti necessità. La giunta Lo Russo aveva posto un tetto del 3,5% per i servizi ai disabili. Ora è tutto da rifare

È illegittimo il divieto imposto dal Comune di Torino alle cooperative sociali di aumentare oltre il 3,5% le tariffe per i servizi residenziali destinati alle persone con disabilità. Lo ha stabilito il Tar con due sentenze pronunciate su alcuni ricorsi presentati dalle cooperative, dopo che, alla fine del 2024, erano state riaperte le procedure di riaccreditamento da parte delle Asl e della Città di Torino per i servizi rivolti alle persone con disabilità, in particolare quelli territoriali e i cosiddetti “servizi leggeri”.

Richieste inascoltate

Prima della scadenza, le cooperative e le organizzazioni di rappresentanza avevano più volte segnalato l’inadeguatezza delle tariffe rispetto all’aumento dei costi del personale e alle difficoltà nel reperirlo. Nonostante le ripetute richieste, le risposte attese non sono arrivate. Da qui la decisione di rivolgersi al Tar, che si è quindi pronunciato con le sentenze.

«Il pronunciamento dei magistrati riconosce il lavoro e il ruolo della nostra cooperazione sociale. Ora dobbiamo provare a rilanciare, uscendo da una logica di contrapposizione e cercando di guardare avanti», commenta Irene Bongiovanni, presidente di Confcooperative Piemonte Nord.

Per l’associazione di rappresentanza, «il welfare va ripensato in modo profondo: serve un nuovo patto tra pubblica amministrazione, cooperazione sociale, Asl, consorzi, università, fondazioni bancarie e tutti i soggetti interessati, per ridisegnare il sistema».

Quote da rivedere

Oltre all’annullamento del provvedimento, il tribunale amministrativo ha disposto che il Comune di Torino rieserciti il proprio potere-dovere di determinare gli incrementi tariffari per la quota sociale di propria competenza.

«Adesso siamo a una svolta importante – spiegano i vertici delle cooperative – e siamo tutti chiamati a un grande impegno: il ripensamento profondo del welfare. Non possiamo più limitarci a sopravvivere, dobbiamo tornare a pensare, progettare e ridisegnare i servizi. Questa sentenza è un segnale importantissimo e chiaro anche per la Regione Piemonte e per i consorzi socio-assistenziali piemontesi. Non basta dire che non ci sono risorse economiche: occorre rendere collettive le questioni e studiare insieme le soluzioni».