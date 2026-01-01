Ex Ilva, ministero del Lavoro riconvoca le parti per la cig

Il ministero del Lavoro ha riconvocato il tavolo sulla cassa integrazione per l'ex Ilva con Acciaierie d'Italia e i sindacati metalmeccanici il 22 aprile 2026, alle 9:30. È quanto si apprende da fonti sindacali. La riunione si terrà in modalità ibrida, sia presso la sede del ministero in via Flavia sia in videoconferenza. L'ultimo incontro sulla proroga di 12 mesi degli ammortizzatori sociali per 4.450 lavoratori di Adi in amministrazione straordinaria è stato il 16 aprile.