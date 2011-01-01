Processo a ras di Cioccolatò, chiesti 10 anni di carcere

Una condanna a dieci anni di carcere è stata chiesta dalla pubblica accusa oggi in tribunale a Torino per Francesco Ferrara, imprenditore nel settore dell'enogastronomia il cui nome è legato in città ad eventi come i mercatini di natale e Cioccolatò. La pm Manuela Pedrotta ha anche proposto per altri quattro imputati pene comprese fra i sette anni e i dodici mesi di reclusione. Il processo, nel quale sono contestati a vario titolo reati di lesioni, estorsione, violenza privata e sequestro di persona, riguarda i rapporti dell'imprenditore con altre società. La procura per alcuni episodi ha ipotizzato anche l'aggravante del metodo mafioso. L'inchiesta sfociò nel 2024 in una serie di arresti. Altri imputati hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato.