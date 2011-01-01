MANOVRE AL CENTRO

Firme digitali e campo largo, +Europa resta con Lo Russo

Dopo l'atto contro Magi di ieri a Roma, presentata oggi a Palazzo Lascaris la mozione sulle sottoscrizioni online della consigliera Nallo, esponente di Iv ma eletta con Sue. "Continuiamo a lavorare insieme, gli scossoni romani non ci toccano"

Mentre a Roma +Europa brucia una domenica di assemblea nazionale tra mozioni impugnate, statuti tirati per i capelli e richieste di congresso anticipate, a Torino la famiglia politica centrista cerca di mantenere l’armonia. Stamattina in Sala delle Bandiere a Palazzo Lascaris Vittoria Nallo, consigliera regionale di Italia Viva e capogruppo di Stati Uniti d’Europa (che riunisce Iv, +Europa e Psi) ha presentato insieme all’Associazione Radicale Adelaide Aglietta una mozione per introdurre la firma digitale nelle procedure di democrazia diretta regionale.

La proposta

La mozione – che verrà discussa domani in Consiglio – chiede alla Giunta regionale di non costruire una nuova piattaforma digitale regionale ma di promuovere, tramite la Conferenza Stato-Regioni, un accordo con il Governo per estendere la piattaforma nazionale già esistente anche ai quesiti regionali. Il Piemonte si candiderebbe così a essere la prima regione italiana a percorrere questa strada, aprendo la via alle altre.

“Se vogliamo davvero contrastare l’astensionismo dobbiamo smettere di complicare la vita a chi vuole far sentire la propria voce”, ha detto Nallo. “Usare la tecnologia per favorire la partecipazione è semplicemente un atto di buon senso. Con questa proposta il Piemonte sarebbe la prima regione d’Italia a fare questa battaglia, permettendo così anche a tutte le altre regioni di seguire il nostro esempio. È il primo passo fondamentale per ricostruire la fiducia tra le Istituzioni e i cittadini.”

Con lei, i coordinatori dell’Associazione Radicale Adelaide Aglietta, Enea Lombardozzi e Samuele Moccia: “Come realtà da sempre impegnata per l’effettivo esercizio dei diritti civili e politici, riteniamo inaccettabile che i diritti garantiti dallo Statuto piemontese rimangano ostaggio della burocrazia. Allinearci agli standard digitali nazionali è una battaglia di civiltà.”

Scossoni romani

L’iniziativa odierna assume anche una valenza politica, alla luce di quanto successo nella galassia centrista nelle ultime ore. Perché in Sala delle Bandiere, questa mattina, Italia Viva e il mondo radicale — che coincide in buona parte con +Europa — hanno lavorato fianco a fianco senza alcuna tensione. Il tutto mentre a Roma, ieri, l’assemblea nazionale di +Europa si spaccava sull’asse tra il presidente Matteo Hallissey e il deputato Benedetto Della Vedova: la mozione per l’azzeramento della segreteria guidata da Riccardo Magi e la convocazione del congresso aveva ottenuto 52 voti su 100, ma la presidente dell’assemblea Agnese Balducci l’aveva valutata non legittima, rilevando che lo statuto prevede il congresso ogni tre anni salvo sfiducia votata da almeno i due terzi dell’assemblea — soglia mai raggiunta.

Della Vedova ha ribadito che la mozione era perfettamente legittima e che un congresso al più presto rappresenta la via migliore per una ripartenza forte e unitaria, “piuttosto che andare avanti in una difficile situazione di divisione negli organi interni e senza maggioranza, scenario che rischia altrimenti di paralizzarci”. Hallissey ha parlato di rispetto dei meccanismi democratici interni e invocato un dibattito congressuale “libero da veti”.

Il segretario Magi ha risposto con l’apertura a una revisione delle regole congressuali, ma senza cedere sulla sostanza: le condizioni per un congresso straordinario, previsto solo in caso di morte, dimissioni o sfiducia del segretario, non si sono verificate. La partita romana, in sostanza, ha un perimetro preciso: chi spinge per il congresso punta a ridiscutere la collocazione politica del partito, in particolare il rapporto con il campo largo. Chi lo blocca ritiene che quella collocazione — europeista, progressista, dentro la coalizione di centrosinistra — non sia negoziabile a statuto.

Avanti con Lo Russo

Marco Cavaletto, presidente dell’assemblea di +Europa Torino, si tiene lontano dalla diatriba nazionale e taglia corto: “Noi non risentiamo degli scossoni romani. Continuiamo a lavorare per una lista unica delle forze di centro alle comunali di Torino del 2027 a sostegno di Stefano Lo Russo e a sostenere le proposte di Vittoria Nallo in consiglio regionale”. Nessun riallineamento in vista quindi, nessuna trazione verso l’uscita dal centrosinistra.

La traiettoria torinese — lista unitaria di centro, campo largo, appuntamento al 2027 — non sembra quindi dipendere dalle correnti che agitano la leadership del partito guidato oggi da Magi e domani chissà. In Piemonte, almeno per ora, nessuna svolta sul tavolo. L’unico tavolo di oggi è a Palazzo Lascaris, e si parla di firme digitali.