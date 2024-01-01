CALCIO & FINANZA

Toro, l'abracadabra di Cairo:

-48,8 milioni senza plusvalenze

Perdite operative strutturali, margine netto negativo per 14,3 milioni e costi schiacciati da 34,5 milioni di ammortamenti. Debiti oltre 170 milioni, con liquidità fragile (-42,6). Le cessioni indispensabili per i conti. Il valore della "storia" per quanto reggerà?

Non serviva la sfera di cristallo, bastava leggere i numeri. Era tutto già scritto nel bilancio 2024 e i conti chiusi al 31 dicembre 2025 del Torino FC non fanno altro che confermarlo, senza neppure provare a nasconderlo: Urbano Cairo continua a riservare al Toro, ultima provincia del suo piccolo impero, attenzioni scarse, intermittenti, quasi distratte. Società che peraltro da tempo il popolo granata gli chiede insistentemente di vendere.

A scorrere le cifre, il quadro è quello di una squadra che resta in piedi non grazie a una struttura solida, ma per effetto di qualche sortita in contropiede. Solo le plusvalenze derivanti dalle cessioni di Vanja Milinkovic Savic per 17,8 milioni, Samuele Ricci per 15,1, Mërgim Vojvoda per 1,4 e Antonio Sanabria per 1,2, insieme ai premi di rendimento per 6,7 milioni legati a Gleison Bremer, Wilfred Singo, David Zima, Raoul Bellanova e Alessandro Buongiorno, hanno consentito a quella che nel bilancio granata viene definita “gestione calciatori” di puntellare con 43 milioni una gestione corrente che, nuda e cruda, presenta un margine operativo netto di meno 14,3 milioni.

A questa cifra andrebbero poi aggiunti gli ammortamenti, pari a 34,5 milioni, con la conseguenza che il risultato della gestione caratteristica, in assenza di quegli elementi straordinari rappresentati dalle vendite in plusvalenza dei gioielli di famiglia, precipiterebbe a meno 48,8 milioni. In sostanza, un risultato economico perfettamente coerente con i modesti risultati sportivi della squadra: poca qualità in campo, poca sostanza a bilancio.

Miracolo contabile

È vero che i ricavi da gare crescono di un milione e che quelli da sponsorizzazioni, pubblicità e attività commerciali salgono di mezzo milione, ma i complessivi 24 milioni che ne derivano non bastano neppure lontanamente a portare il valore della produzione a un livello tale da coprire i costi. Anche perché, nel frattempo, si registra una riduzione dei proventi da diritti audiovisivi e di natura complessiva. E come se non bastasse, tra gli importanti proventi diversi compaiono ben 9,7 milioni di indennizzi assicurativi: voce che meriterebbe da sola un sopracciglio alzato e un “sic!” a margine, perché una gestione efficiente, di regola, non dovrebbe contare su simili entrate come se fossero parte del gioco ordinario, nella speranza peraltro che non si ripeta la storia del povero Peer Schuurs.

In queste condizioni, il fatto che il Toro presenti una perdita di “soli” 10,4 milioni sembra quasi un piccolo miracolo contabile, ma di quelli destinati a svanire presto. Perché quel dato è addolcito da 6,5 milioni di imposte anticipate – e resta da capire chi le recupererà, quando e in che misura – sicché la perdita lorda vera arriva a 16,9 milioni. Altro che scampato pericolo: qui il risultato è truccato dal tabellino, ma la partita sul campo l’hai persa eccome.

Debiti, crediti e il solito “braccino”

La perdita riduce i mezzi propri del Torino a 9,3 milioni, mentre il bilancio, sul lato opposto, espone passività consolidate per 86,9 milioni, in lieve discesa rispetto ai 93,6 del 2024, e soprattutto passività correnti per 92 milioni, contro i 57,8 milioni dell’anno precedente. Un fardello pesante, insomma, e neppure ben distribuito. Perché se da una parte le immobilizzazioni si attestano a 120 milioni, in crescita rispetto ai 118,7 del 2024, dall’altra continuano a perdere valore potenziale per effetto della politica di continue cessioni di calciatori, rimpiazzati più con prestiti da fine mercato che con investimenti veri sul futuro. È una rosa che viene rattoppata, non costruita.

L’attivo circolante è sì cresciuto da 52,8 a 60,5 milioni, ma continua a mostrare un dato che racconta molto del modo in cui il club viene gestito: tra le sue voci figurano importanti crediti verso la controllante e quindi verso lo stesso Cairo, pari a 17,3 milioni, il cui incasso non è previsto prima di dodici mesi. In parole povere: il presidente preferisce tenere il pallone tra i piedi, amministrare il tempo, aspettare, anziché saldare in tempi rapidi quanto dovuto al club.

E non è finita qui. Passando alla sezione del bilancio dedicata ai rischi e alle incertezze cui il Torino è esposto, l’estensore arriva esattamente allo stesso punto cui eravamo giunti noi commentando il 2024, ammettendo con sorprendente candore le “difficoltà di attrarre e trattenere calciatori di adeguato livello” e quindi mettendo nero su bianco che tale circostanza “potrebbe avere effetti negativi sui risultati sportivi e conseguentemente sulle prospettive e sui risultati economici e finanziari della Società”. Insomma, il club certifica da solo che la coperta è corta: fai fatica a prendere buoni giocatori, fai ancora più fatica a tenerli, e così i risultati peggiorano, innescando un circolo vizioso che dal campo si rovescia sui conti.

Da qui la domanda che aleggia come una nuvola nera sopra il Torino: quale suggestione, quale impulso, quale ostinazione spinga ancora il caro Urbano a voler proseguire nell’impresa oppure a chiedere cifre lontane dalla realtà per cedere una società che continua a inanellare risultati sportivi pessimi e perdite di bilancio suscettibili di crescere ragionevolmente, sia in assenza di nuove e improbabili plusvalenze, sia a causa della stessa contrazione del mercato dei diritti audiovisivi indicata nei conti.

Si avvicina così il momento in cui il Toro dovrà chiedere al socio quei supporti finanziari che finora sono stati puntualmente rinviati. Anche nel 2025, infatti, il nostro “braccino” non ha messo mano al portafoglio. Si è limitato a convertire a patrimonio, in conto copertura perdite e per mere esigenze civilistiche, una parte – 4,3 milioni – dei finanziamenti versati in un passato che, va detto, non è neppure così recente. Un’operazione da ragioniere difensivista, non certo da patron pronto a rilanciare.

Il piatto piange

Che la situazione della liquidità non sia delle più rosee lo conferma la posizione finanziaria netta, pari a meno 42,6 milioni, aggravata anche dalla “cessione pro solvendo di crediti da trasferimento di calciatori per euro 9,8 milioni”. Insomma, invece di mettere denaro fresco, si fa cassa cedendo flussi futuri. Cairo preferisce monetizzare in anticipo ciò che il Torino dovrebbe incassare domani, piuttosto che versare quei 17,3 milioni di debiti che ha maturato verso il club, magari al netto dei suoi residui crediti per 4,7 milioni, che però paiono destinati a servire per coprire le prossime perdite.

Ma prima o poi dovrà farlo. Dovrà farlo se vorrà continuare a tenersi la presidenza del Toro, anche solo per onorare gli impegni verso i 250 dipendenti in forza al 31 dicembre, che non a caso rappresentano la voce di costo più pesante del conto economico, pari nel 2025 a 68,9 milioni, in crescita di 10 milioni rispetto all’anno precedente. E dovrà farlo anche se decidesse finalmente di passare la mano, perché nel momento in cui incassasse dalla cessione della società, sarebbe chiamato a riversare quanto necessario a onorare il credito iscritto a bilancio: quei 17,3 milioni di cui si è detto.

Il mercato dei Carneadi

Che il quadro sia chiarissimo allo stesso Cairo lo dimostrano anche i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Il club ha infatti risolto consensualmente i rapporti con Cyril Ngonge e con Kristjan Asllani, due che allo stadio Grande Torino difficilmente verranno ricordati per imprese memorabili. Ha poi salutato Schuurs e Adam Masina. E per puntellare la rosa ha fatto ciò che ormai è diventata una prassi: ha preso, ovviamente a titolo temporaneo, qualche nuovo Carneade, calciatori destinati con ogni probabilità a non essere riscattati, anche tenuto conto del costo dei relativi diritti di opzione. Parliamo di Rafael Obrador, valutato 9 milioni, Matteo Prati (5,9), Enzo Ebosse (2,5). Più che acquisti, scommesse di passaggio, comparsate da fine mercato, riempitivi per la distinta.

L’unica nota davvero stonata – e stonata soprattutto per Urbano – riguarda le condizioni contrattuali di acquisto di tale Sandro Kulenović, nomen omen, per il quale il nostro eroe, pur di assicurare alla Maratona mirabolanti giocate che finora nessuno ha avuto la fortuna di vedere, ha dovuto sottoscrivere un obbligo di riscatto da 3 milioni, udite udite, in caso di salvezza del Toro. E qui il paradosso si fa quasi grottesco: per garantirti uno sconosciuto ragazzo croato della Dinamo Zagabria, ti impegni a comprarlo se ti salvi. Non se vai in Europa, non se fai il salto di qualità, non se cresci. Se ti salvi. È una chicca incredibile e insieme rivelatrice dello stato di salute dell’amato Toro: una clausola che da sola vale più di un’analisi tecnica, perché racconta un club che ragiona non per alzare l’asticella, ma per scansare il baratro.

Quanto può valere?

Non è difficile immaginare che, davanti a eventuali proposte serie di acquisto del Torino, avanzate da imprenditori veri e non da capitani di ventura in cerca di notorietà, Cairo avrebbe ben poche parole per controbattere. Perché il punto è tutto lì: quanto può valere oggi la società degli eredi degli Immortali, se non si intravede alcuna prospettiva? Quanto può valere una società con un monte salari incompatibile con i propri risultati sportivi, risultati che peraltro il club non vede con il binocolo da lustri, con un working capital pesante e una posizione finanziaria netta negativa che nel 2025 incide sul bilancio per 2,9 milioni di interessi passivi?

Siamo di fronte a una società con una situazione patrimoniale sempre più rigida, appesantita da debiti crescenti verso fornitori – 18,4 milioni rispetto ai 12,5 del 2024 – e verso enti del settore specifico – 39,6 milioni contro i 24,8 dell’anno precedente – oltre a debiti verso erario e istituti pari a 14,9 milioni, voci che non sono ulteriormente comprimibili o dilazionabili se si vuole continuare a essere regolarmente iscritti alle competizioni nazionali. Qui non siamo più nel campo delle interpretazioni: sono zavorre vere, e la nave granata procede con lo scafo sempre più basso sull’acqua.

La storia come asset

In un simile scenario, l’unico vero asset sembra essere la storia del Torino. Non certo un merito di Cairo, che a quella storia non ha contribuito minimamente e che forse, verrebbe da dire con amarezza, neppure la merita fino in fondo. Eppure, proprio quella storia, in passato, il presidente decise di iscriverla a bilancio come immobilizzazione immateriale, sfruttando una norma emergenziale e migliorando il patrimonio netto di 36,3 milioni, così da coprire le perdite di qualche esercizio senza sostenere alcun costo, nemmeno fiscale – ci mancherebbe. Al 31 dicembre 2025 tale attivo immobilizzato continua a figurare per 50,6 milioni, nel rispetto di un valore che il marchio Toro, nonostante tutto, sembra ancora conservare.

Tra le immobilizzazioni compaiono poi anche 8,6 milioni riconducibili al nuovo centro sportivo del Robaldo, da ribattezzare più propriamente “Godot”, visto che se ne annuncia il completamento nel 2026 con una fiducia che assomiglia più a una professione di speranza che a una certezza: speruma.

Tackle con la realtà

Ma è l’ultima pagina del bilancio quella che inquieta più di tutte, tanto Cairo – che difficilmente potrà contare su significative plusvalenze e che dunque sarà costretto, prima o poi, a mettere mano al portafoglio – quanto i tifosi, condannati a contemplare la mediocrità di una squadra senza slancio. Il dato che pesa come un macigno è il valore netto contabile dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. La rosa granata ha un valore contabile di 58,6 milioni di euro, per l’80% rappresentato da Ivan Ilić (5,6 milioni), Nikola Vlašić (4,1), Duván Zapata (2,1), Saúl Coco (5,9), Cesare Casadei (10,3), Zakaria Aboukhlal (6,8); Franco Israel (3,8), Giovanni Simeone (7,3).

Un patrimonio tecnico che, a guardarlo bene, offre pochissimi margini per ricavare ossigeno futuro. Non ci si può aspettare, salvo forse Ché Adams – iscritto a bilancio per appena 0,7 milioni – un contributo significativo a un conto economico già zavorrato da costi rilevanti e da un indebitamento importante e rigido.

E allora eccola, la domanda finale, quella che resta sospesa sopra il cielo granata come un pallone mal spazzato al novantesimo: ce la farà questa volta il prode Urbano? Perché il tempo delle finte è quasi finito, e in questa partita infinita il Toro continua a giocare sempre lo stesso spartito: arretrare, cedere, tamponare, rinviare. Ma prima o poi anche il più prudente dei presidenti dovrà decidere se entrare davvero in tackle sulla realtà oppure lasciare finalmente il campo.