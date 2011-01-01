Mit, Salvini all'apertura dell'A33 Asti-Cuneo

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha presenziato all'evento di apertura dell'autostrada A33 Asti - Cuneo fra Cherasco e lo svincolo di Alba ovest nel Comune di Roddi (CN). Con l'apertura di due corsie per senso di marcia, i due capoluoghi sono stati uniti da un collegamento di circa 90 chilometri — di cui 70 chilometri costituiti dalla A33 Asti-Cuneo — che, nella sua configurazione finale, assicura un innesto rapido alle direttrici A21 Torino-Piacenza-Brescia e A6 Torino-Savona, coinvolgendo 33 Comuni. Così il Mit in una nota. Con l'apertura dell'autostrada "si chiude una delle più lunghe incompiute infrastrutturali del Paese", grazie al lavoro di tutti i soggetti coinvolti e al "cambio di passo" impresso dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. Il titolare del dicastero di Porta Pia ha espresso "grande soddisfazione" per un'opera significativa per il sistema infrastrutturale piemontese che porterà lavoro e sviluppo, riducendo code, traffico, ed incidenti.