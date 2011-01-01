Biennale Tecnologia, 60.000 presenze alla manifestazione del Politecnico di Torino

Si è conclusa domenica 19 aprile con oltre 60.000 presenze la V edizione di Biennale Tecnologia, la manifestazione culturale organizzata dal Politecnico di Torino, riconosciuto da poco da Anvur al primo posto tra gli atenei italiani per Terza Missione e impatto sociale. Per la prima volta oltre agli ambienti accademici del Politecnico di Torino, che è rimasto la sede centrale, si è estesa in maniera diffusa nella città in oltre 20 sedi. Tra le altre novità la presenza dei co-curatori, che hanno affiancato il curatore scientifico Guido Saracco. In particolare, Saracco ha coordinato l'intero programma e si è focalizzato sul filone dedicato all'impatto dell'Ia e alle trasformazioni che implica nella società e nel rapporto con l'essere umano; Simone Arcagni sul rapporto tra cultura e tecnologia; il collettivo Frame - Divagazioni scientifiche si è occupato di incontri che in maniera trasversale toccano più argomenti, dallo spazio alla salute; Federico Bomba (Sineglossa) ha curato due mostre inserite nel programma, Framing Problems e Dati Sensibili. Nel corso delle cinque giornate, Biennale Tecnologia ha visto confrontarsi oltre 300 relatori da tutto il mondo per un totale complessivo di 120 incontri animati dalla grande partecipazione di un pubblico di ogni età, coinvolgendo cittadini torinesi e molti turisti presenti in città nel weekend. Oltre 14.000 persone hanno partecipato agli incontri, registrando molti sold out. Si è confermato l'impegno per le scuole, nell'ambito del progetto della Città Torino Futura: 2.600 bambini e ragazzi che hanno partecipato ad attività didattiche nello Spazio 0-14 e laboratori, tra cui quelli di Politecnico Aperto. Esauriti tutti gli spettacoli che hanno visto protagonisti, tra gli altri, da Marco Paolini alle Ogr, a Stefano Accorsi al Teatro Carignano, passando per Tecnomusik al Conservatorio Giuseppe Verdi, La sussurratrice al Teatro Vittoria, Retrofuturo e Prometeo Talks al Politecnico, con oltre 4.000 spettatori complessivi. Più di 15.000 persone hanno visitato le mostre.