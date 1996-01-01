Vecchioni e Dompè lanciano opa su BF a 5 euro per azione

Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF e Dompè Holdings lanciano congiuntamente un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulla holding di partecipazione attiva nella filiera agroindustriale italiana di cui sono già soci, ovvero sul restante 50,878% che non è ancora in loro possesso a 5 euro per azione, riconoscendo un premio del 13,80% rispetto ai 4,394 euro del prezzo di chiusura in Borsa della vigilia. Vecchioni con Arum detiene il 24,147% e Dompè Holding il 24,975%, che non escludono di continuare ad acquistare sul mercato prima dell'operazione, stipuleranno tra loro un patto parasociale. L'obiettivo, chiariscono in una nota, non è il delisting ma "rappresenta il mezzo attraverso il quale intendono consolidare la propria influenza, per garantire la stabilità degli assetti proprietari, investendo ulteriormente nella crescita e nello sviluppo" della società.