Finto maresciallo truffa anziana, arrestato a Torino 24enne

Si è finto un maresciallo dei carabinieri per raggirare un'anziana e portarle via gioielli e denaro. Per questo un giovane di 24 anni, residente nel centro Italia, è stato arrestato dai carabinieri. La vicenda risale al 31 marzo, quando il giovane, arrivato in treno a Torino Porta Nuova, si è poi spostato a Cortazzone, nell'Astigiano. Qui, con la complicità di altri, ha messo in scena la truffa: la vittima, una donna di 73 anni, è stata contattata da un sedicente maresciallo che le ha fatto credere che la sua auto fosse coinvolta in una rapina, convincendola a consegnare gioielli e contanti a un presunto collega per delle verifiche. Il 24enne si è presentato alla porta e si è impossessato del bottino, per poi tentare la fuga verso Torino. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia San Carlo lo hanno però intercettato all'altezza del casello di Trofarello, bloccandolo dopo un breve inseguimento a piedi. Addosso aveva monili in oro e 325 euro in contanti. L'arresto è stato convalidato dal gip su richiesta della Procura di Torino. Nei giorni scorsi la refurtiva è stata restituita all'anziana dai carabinieri.