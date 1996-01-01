Offese a forze dell'ordine, Siulp Torino annuncia azioni legali

Il segretario generale provinciale del Siulp di Torino, Eugenio Bravo, annuncia un'azione legale dopo le presunte offese rivolte alle forze dell'ordine durante la manifestazione pro Palestina di sabato nel capoluogo piemontese. Nel mirino del sindacato le frasi pronunciate al microfono da una manifestante nel corso del corteo. "Libereremo il quartiere da quei maiali con la divisa, pagati per mangiare ciambelle", è quanto sarebbe stato detto al microfono da un'attivista. "Le espressioni volgari e offensive, utilizzate ormai platealmente e senza remore, sono lesive della dignità e dell'immagine dei lavoratori appartenenti alla categoria dei poliziotti e dei loro colleghi in divisa. Ma ancor più, sono oltraggiose verso le vittime del dovere e le loro famiglie", afferma Bravo. "Per tale motivo la nostra organizzazione sindacale non starà a guardare e provvederà ad adire le competenti sedi intentando un'azione legale contro i responsabili affinché venga ripristinata per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine la dignità di lavoratori e di servitori dello Stato che loro spetta", conclude.