Lo Russo, "asfalti risentono di carenza petrolifera per situazione Iran"

Il conflitto in Iran crea problemi anche per la manutenzione stradale. A parlarne è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nella diretta radio del martedì. Dall'avvio del piano di cura e manutenzione straordinaria del suolo pubblico 'Torino Cambia - Spazi che uniscono', si sono verificati due tipi di ostacoli. "Il primo è il maltempo - spiega - che ha impedito in alcuni casi di partire. L'altro ostacolo, per quanto riguarda il rifacimento del manto bituminoso, cioè il tappetino d'asfalto, è legato alla situazione in Iran, perché la carenza petrolifera ha avuto un effetto cascata su tutti i materiali, in modo particolare sugli asfalti. La cabina di regia cantieri sta cercando di gestire questa carenza di materiali che ha ritardato leggermente i lavori". Nell'ambito del programma di manutenzione stradale finanziato da Fondazione Crt con 32 milioni intanto "è allo studio l'utilizzo di nuove vernici per le strisce pedonali molto più durevoli, anche se molto più costose, che serviranno a evitare che si cancellino dopo pochi mesi" aggiunge il primo cittadino. L'idea è di sperimentare il nuovo tipo di vernici in alcune aree della città per verificarne l'efficacia.