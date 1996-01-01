Banca Generali, tappa a Torino per investire tra guerra e volatilità

Banca Generali sceglie Torino per il suo roadshow sugli investimenti. Un appuntamento che si rende ancora più necessario in una fase che registra un'escalation di tensioni geopolitiche con conseguenti pressioni inflattive che aumentano le incertezze sullo scenario economico. E' in questo contesto che la banca accelera alzando il sipario su una serie di novità nelle strategie per accompagnare ulteriormente i clienti nelle sfide per la protezione e la valorizzazione dei portafogli La terza private bank italiana ha scelto proprio il capoluogo torinese come quarta tappa del ciclo di meeting con la rete sull'intero territorio nazionale, portando l'ultima ventata di novità nell'ambito delle più esclusive strategie finanziarie ed assicurative. L'obiettivo è confrontarsi con gestori e banker sulle mutate condizioni di mercato e presentare le nuove opportunità portate nel campo del risparmio gestito e assicurativo, quest'ultimo che ben si integra con le necessità di sicurezza nelle proiezioni previdenziali. Banca Generali viene dal miglior primo trimestre della propria storia, con una raccolta che ha sfiorato i 2 miliardi. Il solo mese di marzo ha raddoppiato i flussi rispetto all'anno scorso, confermando la solidità della banca e del "brand" che storicamente tende a sovraperformare il mercato di riferimento nei momenti di maggiore complessità. Nell'incontro con la rete i due vice direttore generale Bernardi e Andrea Ragaini- disegnano da un lato la vicinanza ai professionisti nei flussi di contenuti e aggiornamenti sui mercati, dall'altra l'opportunità di aumentare ulteriormente la vicinanza alle famiglie con il mix di competenze e servizi su misura nella sfera sia del gestito, sia dell'assicurativo.