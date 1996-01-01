Lo Russo, per Giochi 2030 a Torino visita del Comitato olimpico francese

Nell'ambito della candidatura di Torino ad ospitare, all'Oval, le gare di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi 2030 che si terranno in Francia "abbiamo avuto una visita tecnica della delegazione del Comitato Olimpico dei Giochi francesi. La scorsa settimana si sono incontrati con i nostri tecnici, hanno fatto dei sopralluoghi sia all'impianto, sia per quanto riguarda l'approntamento del villaggio olimpico, dell'area medica e dell'area media. Siamo in contatto con loro e stiamo integrando la documentazione che ci è stata richiesta, con l'aiuto del Coni, per riuscire a chiudere il dossier e provare a giocarci la nostra carta". A illustrare i passi più recenti della candidatura è stato il sindaco, Stefano Lo Russo, nella diretta radio del martedì. Il primo cittadino ha ricordato la "concorrenza" con l'altra candidata per la stessa disciplina, la città olandese di Heerenveen, una candidatura forte sia per l'importanza del pattinaggio di velocità in Olanda, sia per la presenza di un impianto ben strutturato e abituato ad ospitare quelle gare. "La decisione dovrebbe essere presa entro l'estate, entro giugno - ricorda il sindaco - e noi ce la possiamo giocare. A differenza dell'Olanda, ad esempio, siamo collegati alle Alpi francesi, quindi nell'ottica delle Olimpiadi sostenibili e accessibili, Torino è la città giusta. Abbiamo l'aeroporto e l'autostrada che collegano con i valichi con la Francia - aggiunge - senza dimenticare il legame storico che abbiamo con Nizza, che sarà la sede del pattinaggio di figura, e con tutta una serie di località sciistiche".