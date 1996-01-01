Lo Russo, per il trasporto pubblico servono più risorse

"Sono tante le variabili che giocano sul trasporto pubblico locale, ma penso che quella finanziaria, purtroppo, sia la principale. Perché meno soldi lo Stato, attraverso la Regione, dà al Comune e a Gtt, meno chilometri si possono fare e questo significa meno frequenze di pullman. E' un gatto che si morde la coda, perché questo fa sì che vi siano disservizi e che la qualità del servizio peggiori". A rilanciare il tema, nella diretta radio del martedì 'Tutto Città', il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Rispondendo alla domanda di un'ascoltatrice sulla questione generale del traporto pubblico, a partire dai treni, il primo cittadino osserva che "la situazione del trasporto ferroviario è una situazione di grande criticità. In alcuni casi - rileva - si tratta di disservizi sulla linea, in altri di infrastrutture che sono obsolete". A questo proposito Lo Russo fa l'esempio del "collegamento tra Torino e Savona, ormai vecchissimo, e tra Torino e Genova. C'è c'è un tema di miglioramento della sicurezza e della qualità delle reti trasportistiche italiane che riguarda anche le nostre connessioni". A questo, sottolinea poi il sindaco, si aggiunge il tema "tutto politico, delle risorse per il trasporto pubblico locale, perché la frequenza e la qualità del materiale rotabile dipendono da quante risorse vengono messe a finanziarlo. E questo - conclude - vale per le reti ferroviarie locali, ma anche per il nostro trasporto pubblico locale".