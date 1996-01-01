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Mezzogiorno di fuoco per Vesta: portale in tilt, click day rinviato

Sito inaccessibile fin dai primi minuti, famiglie escluse e polemiche a raffica: il voucher riparte tra disagi e accuse. Il Csi parla di attacco hacker, mentre la Regione limita i commenti social. Opposizioni all’attacco e malumori anche nella maggioranza

Il click day per il voucher Vesta 2026 era atteso come una seconda chance dopo le polemiche dell’anno scorso. Si è rivelato, al contrario, un triste déjà vu. A pochi minuti dall’avvio, con il portale vestapiemonte.it che avrebbe dovuto aprirsi a mezzogiorno di oggi, martedì 21 aprile, il sistema è diventato inaccessibile. Il Csi, consorzio informatico che gestisce la piattaforma, ha parlato subito di un attacco hacker. Sta di fatto che migliaia di famiglie piemontesi – quelle con Isee fino a quarantamila euro, che puntavano ai rimborsi da ottocento a milleduecento euro per spese sull’infanzia – si sono ritrovate davanti a una schermata bloccata proprio nel momento in cui avrebbero dovuto iniziare a cliccare. Venti milioni di euro stanziati, dodici ore di finestra temporale: ma ancora prima di iniziare il sistema informatico non ha retto alla pressione dei troppi accessi.

Commenti oscurati

A rendere il quadro più opaco è stata la scelta della Regione Piemonte di limitare i commenti sul proprio profilo Facebook istituzionale nel momento in cui l’ondata di segnalazioni e lamentele dei cittadini stava diventando ingestibile. Una mossa che ha ulteriormente alimentato l’irritazione, trasformando un problema tecnico in una questione di comunicazione istituzionale.

Nel suo intervento in aula, la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sarah Disabato, ha chiesto formalmente alla giunta e ai tecnici regionali di intervenire per ripristinare il servizio e garantire condizioni di accesso eque.

Un film già visto

Non è la prima volta che il voucher Vesta finisce nel mirino. Nel settembre 2025, durante il click day dell’edizione precedente, le domande si erano esaurite in poco più di venti minuti dalla mezzanotte, con le opposizioni che avevano denunciato l’iniquità strutturale di un meccanismo che premia chi ha una connessione veloce e una certa dimestichezza con le piattaforme digitali, penalizzando invece le famiglie con maggiori difficoltà economiche e tecnologiche, le stesse che il voucher vorrebbe aiutare.

L’assessore al Welfare, Maurizio Marrone (FdI), assente anche allora alle interrogazioni in Consiglio regionale, era stato rappresentato in aula dall’opposizione con un cartone a sua effigie recante la scritta “Ho preso in giro 50 mila famiglie piemontesi”, mentre lo stesso assessore minacciava querele contro la capogruppo di Avs, Alice Ravinale.

Nostalgia canaglia

A tenere vive le polemiche anche quest’anno non è solo il collasso tecnico del portale, ma la data stessa scelta per il click day. Il 21 aprile è il Natale di Roma, la ricorrenza che celebra la leggendaria fondazione dell’Urbe e che Mussolini rese festa ufficiale del regime nel 1924, caricandola di un preciso significato politico: premiazioni di mutilati, veterani e benemeriti, inaugurazioni di opere pubbliche, liturgia della «rinascita» romana.

Che proprio questa data sia stata scelta da Marrone – assessore di Fratelli d’Italia e tra i rappresentanti istituzionali più espliciti della destra identitaria in Piemonte – per un voucher che porta il nome di Vesta, la dea romana del focolare domestico tanto cara alla mistica del ventennio, difficilmente può essere letto come una coincidenza. «Dopo il danno, la beffa», avevano commentato le opposizioni.

Nelle intenzioni della giunta, Vesta 2026 doveva essere la risposta alle critiche dell’anno scorso. I fatti di oggi raccontano una storia leggermente diversa e voci critiche si alzano anche dalla maggioranza: «Inaccettabile quanto accaduto oggi in occasione del click day per il Bonus Vesta», scrive il capogruppo della Lega a Palazzo Lascaris, Fabrizio Ricca. «Esigiamo le scuse ai piemontesi da parte del Csi e chiediamo alla Giunta di valutare se annullare la procedura odierna e stabilire una nuova programmazione in un orario diverso». Anno nuovo, stesso voucher, medesime polemiche.