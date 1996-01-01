Festa Liberazione, la voce degli studenti apre i lavori del Consiglio del Piemonte

In vista della festa della Liberazione, la riunione di oggi del Consiglio regionale del Piemonte è stata aperta, in via eccezionale, dall'intervento di Emma Bersotti, studentessa della classe quinta A del Liceo Classico e Musicale 'Cavour' di Torino, vincitrice del Torneo di Dibattito 2026. Prima sono intervenuti il presidente del Consiglio, Davide Nicco, e il vice Domenico Ravetti, presidente del Comitato Resistenza e Costituzione. Entrambi hanno ricordato l'importanza e il significato della Festa del 25 Aprile. E' stata rimarcata l'iniziativa dell'Assemblea legislativa rivolta ai Comuni piemontesi "di valutare, nel corso del 2026, l'intitolazione di uno spazio pubblico - una via, una piazza, un giardino, un parco o un altro luogo significativo - a una figura femminile che abbia contribuito alla storia, alla cultura, alla scienza, alla vita civile o sociale del nostro Paese". Nel suo intervento la studentessa, accompagnata dal dirigente scolastico e da alcuni insegnanti, ha evidenziato il ruolo centrale dei giovani nella Resistenza, composta in gran parte da ragazzi poco più che ventenni cresciuti sotto il fascismo, che seppero scegliere libertà e democrazia. L'iniziativa rientra nelle attività promosse dal Consiglio regionale del Piemonte che, attraverso il Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, e in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, bandisce annualmente il 'Progetto di Storia contemporanea'.