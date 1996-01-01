Governatori Bucci e Cirio a Bruxelles da presidente Metsola

Missione istituzionale a Bruxelles mercoledì 22 aprile per il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. La visita prevede in mattinata un incontro con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Durante il confronto i governatori affronteranno temi centrali per lo sviluppo dei territori: dalle politiche dell'Unione al ruolo strategico delle Regioni, con particolare attenzione a porti e logistica, sicurezza europea e infrastrutture digitali, fino all'energia e alla transizione sostenibile. Nel pomeriggio Bucci, con il presidente piemontese Cirio, sarà impegnato in una serie di incontri presso la Commissione europea: con la commissaria per la Ricerca e l'Innovazione Ekaterina Zaharieva, con il commissario per la Salute Olivér Várhelyi e con il direttore generale della DG Connect, Roberto Viola. Alle 17.30, presso gli uffici della Regione Liguria a Bruxelles (Rue Du Trône 62) si svolgerà un punto stampa del presidente Bucci. A seguire, negli stessi spazi, la delegazione ligure incontrerà l'ambasciatore Marco Canaparo, rappresentante permanente aggiunto d'Italia presso l'Ue. La giornata si concluderà con un momento di confronto dei governatori di Liguria e Piemonte con quasi 200 stakeholder, con l'obiettivo di fare rete tra rappresentanti delle istituzioni e delle altre regioni europee. "Questa missione a Bruxelles è un'occasione concreta per rafforzare il ruolo della Liguria in Europa e consolidare il dialogo diretto con le istituzioni comunitarie - ha detto Bucci -. Vogliamo portare all'attenzione dell'Ue le nostre priorità, a partire dal sistema portuale e logistico. Allo stesso tempo vogliamo lavorare per aumentare il coinvolgimento della Regione nei processi decisionali europei, soprattutto su temi cruciali come sanità, ricerca, innovazione e transizione energetica. La Liguria ha competenze, progetti di eccellenza e capacità per essere protagonista in Europa e questa missione nasce proprio per valorizzarli e offrire nuove opportunità al nostro territorio".