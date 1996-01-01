Montaruli (FdI), su Dl sicurezza dal Governo Meloni concretezza

"Il Decreto Sicurezza dimostra, ancora una volta, che il governo Meloni e Fratelli d'Italia stanno dalla parte dei cittadini e della loro sicurezza. Interveniamo sulla creazione di zone rosse a vigilanza rafforzata nelle aree degradate, introduzione del Daspo ai cortei per chi ha precedenti penali, rifinanziamento del fondo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nei Comuni e divieto di vendita di coltelli ai minori di 18 anni per contrastare la violenza giovanile, contrasto all'immigrazione clandestina con rimpatri più veloci o ancora rafforza politiche a sostegno delle forze dell'ordine. Norme di buon senso che una sinistra ormai scollegata dalla realtà, continua a criticare, preferendo l'opposizione ideologica alla legalità. La sicurezza resta la nostra priorità, avanti su questa linea". Così in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli.