FINANZA & POTERI

Alessandria, misteri e giochi di potere: Palenzona tentato dalla Fondazione, ma il Mef storce il naso

Ancora da sciogliere i dubbi sulle cause della morte del notaio Mariano. Per la sua successione alla cassaforte mandrogna la solita girandola di nomi. I tempi stringono. "Furbizio" ci sta facendo più di un pensiero ma l'indagine per corruzione lo azzoppa

Le ombre sulla morte di Luciano Mariano – il notaio settantatreenne per 7 anni al timone della Fondazione Cr Alessandria – non sono ancora state dissipate dall’esito, a tutt’oggi ignoto, dell’autopsia. Intanto, altri dubbi, per nulla tragici e ben più prosaici, aleggiano sulla futura governance della cassaforte mandrogna.

Il cadavere, trovato mercoledì mattina sulle scale del palazzo che ospita, al quinto e ultimo piano, l’abitazione e, più in basso, lo studio; il decesso, avvenuto la sera prima, subito attribuito a un malore ma, col passare delle ore, avvolto da interrogativi tali da indurre la Procura della Repubblica a disporre l’esame autoptico; la città che piange e ricorda una delle sue maggiori figure di spicco e, sottovoce, avanza le ipotesi più disparate sulla sua fine.

Una tragica storia di provincia che, come tale, contempla anche quella – ancora tutta da scrivere – sul suo forziere di denaro e di potere, di ambizioni e relazioni. E pure di veleni, come quelli che qualche manina aveva iniziato a spargere attorno alla figura del presidente: uomo stimato e navigato che dissimulava, ma chi gli era vicino sapeva quanto ne soffrisse.

Funerali e nomine

Giovedì, nella cattedrale a un tiro di schioppo dalla sede della Fondazione, si celebreranno i funerali. Il giorno precedente, nell’agenda di Mariano, era segnato un appuntamento importante: la riunione del Consiglio generale dell’ente per l’approvazione del bilancio e la sua riconferma al vertice della cassaforte alessandrina, in virtù di una norma del Mef che avrebbe consentito il prolungamento dopo il secondo mandato, non più rinnovabile.

Fino a ieri sera quella riunione non era stata annullata. L’ipotesi prevalente era quella di vedere l’attuale vicepresidente, Egidio Rangone, assumere la guida dell’ente proprio in virtù di quel biennio che, nella stessa circostanza, sarebbe stato consentito a Mariano.

Le indicazioni del Mef

Dal ministero guidato da Giancarlo Giorgetti sarebbe tuttavia arrivata la risposta al quesito, tale da impedire questa procedura. Dunque – salvo sorprese legate a un voto del cda incompleto nella sua composizione – nessuna proroga, ma nuove nomine per il presidente, nonché per il consiglio di amministrazione in scadenza con l’approvazione del bilancio.

Degli attuali quattro componenti (escluso il presidente), solo due – Luigi Bonzano e Rossana Balduzzi – sono rinnovabili, mentre Giovanna Maria Debernardi e lo stesso Rangone hanno raggiunto il limite dei mandati.

La data della nuova convocazione non è ancora stata fissata, ma i tempi sono stretti e le incombenze, così come gli obblighi di legge sull’approvazione del bilancio, si accavallano. Come sempre accade, gli occhi che piangono la scomparsa sono spesso, in alcuni ambienti, gli stessi che nel contempo scrutano il “dopo”.

Cancellati quei due anni di allungamento della presidenza, che avrebbero concesso il tempo necessario ai ragionamenti e alle manovre per individuare il successore del notaio, tutto subisce una forte accelerazione a cui nessuno era preparato.

Da Rossini a Leddi

Alcuni dei nomi che circolavano quando la prospettiva era fissata alla primavera del 2028 ora finiscono in un vortice da cui è difficile prevedere cosa uscirà. Se pare allontanarsi – per una sua dichiarata indisponibilità – il nome di Maura Leddi, ex parlamentare dell’Ulivo, già capo di gabinetto dell’allora governatore forzista del Piemonte Enzo Ghigo e, fino a poco tempo fa, nel board di Banca Sistema, nella girandola continua a comparire Cesare Rossini. Avvocato, già vice di Mariano e oggi presidente della Fondazione Slala – creatura di Fabrizio Palenzona nel settore della logistica – Rossini era nel novero delle possibilità quando il cambio era previsto tra due anni. Oggi, chissà.

In città e nella provincia, dove si devono rifare i conti con un assai probabile mandato pieno che, al contrario del prolungamento biennale, scavalcherebbe le elezioni comunali, con tutto ciò che ne consegue, c’è anche chi non rinuncia a mettere sul tavolo la carta dell’ex ministro Renato Balduzzi, storicamente figura di centrosinistra ma, si sussurra, non così sostenuto dal Partito Democratico.

Il giardino di casa

Altro nome dal lungo percorso nella dirigenza bancaria è quello di Paolo Arrobbio: anni in Bpm, poi presidente della multiutility Amag, area centrodestra, ma con un borsino, per ora, molto basso. L’incompatibilità con il ruolo di commissario per l’Irccs di prossima costituzione nell’azienda ospedaliera universitaria di Alessandria taglierebbe fuori un altro nome: quello di Antonio Maconi, anche lui con un lontano passato nel board della Fondazione.

E poi c’è lui, soprattutto lui: “big” Fabrizio. Sua era stata la regia per la nomina di Mariano – coetaneo e amico fin dall’infanzia – al vertice di quello che da sempre viene considerato il giardino di casa del camionista di Tortona.

L’uomo, costretto a lasciare anzitempo e con pesanti strascichi anche giudiziari la Fondazione Crt, presiede oggi il fondo Prelios di Andrea Pignataro: ultima (per ora) tappa di un percorso di cariche e incarichi da perderci la testa, iniziato – da presidente della Provincia – proprio nel palazzo dirimpetto a quello della Fondazione. Chissà che non sia proprio lui, chiamato da una platea pressoché unanime e richiamato dalle origini, a risolvere la questione entrando nella “sua” Fondazione, vestendo i panni del civil servant.

L’indagine per corruzione

Certo molto dipende da come (e quando) uscirà dall’inchiesta avviata dalla Procura di Roma, ormai alle battute finali, in cui l’ex numero uno di Palazzo Perrone è indagato per corruzione tra privati, proprio nell’ambito di quel famoso (e tuttora fumoso) “patto occulto”. Difficile che con una simile spada di Damocle sulla testa il dicastero di via XX Settembre, nella sua funzione di vigilanza e di controllo, possa dare il via libera alla sua investitura. Ma chissà.