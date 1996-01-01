Fondazione Agnelli, nuovo cda

Entrano nel baord della Fondazione Agnelli, presieduto da John Elkann, cinque nuovi consiglieri: Manuela Battezzato, Andrea Camerana, Stefano Paolo Corgnati, Andrea Gavosto, Fabiola Gianotti. Manuela Battezzato, giornalista, con esperienze di relazioni pubbliche e comunicazione corporate in Fiat, Fca e Stellantis, è responsabile dei progetti di filantropia globale di Stellantis. Andrea Camerana, imprenditore, siede dal 2007 nel cda della Giorgio Armani, Stefano Corgnati è dal 2024 rettore del Politecnico di Torino, professore ordinario di Fisica Tecnica Ambientale e membro della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Andrea Gavosto, economista ed esperto di istruzione, è dal 2008 direttore della Fondazione Agnelli, dal 2024 è consigliere delegato della Fondazione La Stampa Specchio dei tempi. Fabiola Gianotti, fisico, fra i protagonisti della scoperta del bosone di Higgs nel 2012, dal 2016 al 2025 è stata direttrice generale del Cern di Ginevra. Concludono il loro mandato come consiglieri Simone Avogadro di Collobiano, Marta Cartabia, Daniele Chiari, Gianluca Ferrero e Renzo Piano, ai quali il presidente John Elkann ha espresso la grande riconoscenza e stima di tutta la Fondazione Agnelli per il contributo di idee offerto in questi anni. I consiglieri d'amministrazione della Fondazione Agnelli non percepiscono alcun emolumento.