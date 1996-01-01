Ex asilo occupato di via Alessandria, polo sociale e per giovani

L'ex asilo di via Alessandria, per anni occupato dagli anarchici e sgomberato nel 2019, diventerà un polo educativo, sociale e aggregativo per giovani e famiglie. La Giunta ha deliberato oggi la concessione dell'immobile, di proprietà comunale, al Centro Come Noi Sandro Pertini, organizzazione Sermig di volontariato. "L'operazione, spiega la vicesindaca Michela Favaro -, oltre ad offrire il recupero di un edificio pubblico, si porta dietro un progetto dal forte impatto sociale che si rivolgerà ai giovani del quartiere, offrendo opportunità concrete sul fronte educativo. Unire la riqualificazione urbanistica a un orizzonte sociale è fondamentale per ripensare il tessuto urbano". Anche l'assessore alle Politiche sociali, Jacopo Rosatelli, evidenzia come questo intervento dia alla città "non solo uno spazio fisico, ma una funzione sociale profondamente coerente con la sua storia. La collaborazione con il Sermig e il Centro Come Noi Sandro Pertini ci permette di attivare un presidio educativo e solidale capace di intercettare i bisogni delle giovani generazioni e delle famiglie, promuovendo inclusione, partecipazione e legami di comunità". La concessione è ventennale e l'associazione concessionaria si impegna a sostenere integralmente gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile, con un investimento di 2,38 milioni. I lavori partiranno nei prossimi mesi e lo spazio ospiterà laboratori di solidarietà, attività educative, spazi studio, iniziative intergenerazionali, un orto didattico e l'Emporio Speranza, con l'obiettivo di sostenere oltre mille famiglie.