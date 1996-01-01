Corgnati nuovo presidente di Fondazione Links

Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino, è il nuovo presidendente del consiglio di amministrazione della Fondazione Links, ente di ricerca riconosciuto dal Mur. I due soci, Fondazione Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino, hanno condiviso - spiega una nota - la volontà di impostare un cda a trazione Politecnico, che vada a orientare le linee di attività della Fondazione Links in congruenza con le linee di attività dell'Ateneo, rendendole quindi sempre più orientate dalla stessa strategia di sviluppo. Il nuovo cda di Fondazione Links è composto da Corgnati (presidente), Danilo Bazzanella, Beatrice Borgia, Chiara Ferroni, Francesco Laio, Giuliana Mattiazzo e Vincenzo Tedesco. "Il mio primo ringraziamento va, per l'egregio lavoro svolto, al cda uscente insieme al direttore e a tutta la comunità di Links, che ci consegna una realtà solida, dinamica ed efficiente. Ringrazio poi Compagnia di San Paolo per la fiducia affidata a me e al nuovo consiglio per indirizzare questa fase di orientamento della Fondazione Links e auguro un buon lavoro ai nuovi consiglieri che mi affiancheranno in questo nuovo percorso, dando subito piena operatività alla struttura" commenta Corgnati. L'obiettivo, condiviso dai due soci, è che la Fondazione Links diventi un ente strumentale del Politecnico, rendendola una realtà volta ad amplificare e potenziare ricerca e innovazione e che opererà in piena coerenza con le attività definite dal piano di intervento del Politecnico (aerospazio, manifattura avanzata, mobilità del futuro, rigenerazione urbana e territoriale, transizione verde, transizione digitale e biomedicale). Gli specialisti e i gruppi di ricerca delle due realtà saranno sempre più flessibili, potendo rispondere ai bandi di ricerca internazionali e partecipando attivamente ai rapporti con le imprese in modo congiunto e sinergico, continuando a formare specialisti che hanno - e avranno - impatto sul territorio. Obiettivo di questa fase è anche di attuare, di intesa tra i due soci, una revisione dello statuto che permetta l'inserimento di nuovi soci che siano interessati a questo percorso di potenziamento di impatto del Politecnico sul territorio attraverso Links.