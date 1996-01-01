M5s, trasparenza nelle prenotazioni sanitarie

"Per tutelare la sanità privata, la Giunta Cirio fa un torto ai cittadini. Non possiamo che leggere in altro modo la bocciatura in Consiglio regionale della nostra mozione - a prima firma Unia - sulla trasparenza informativa in fase di prenotazione delle prestazioni specialistiche in regime privato". Lo dichiarano i consiglieri regionali del M5s Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio "Il problema - spiegano - nasce per l'impossibilità di prenotare visite ed esami in tempi adeguati nel settore pubblico. Quando ciò accade, l'utente è costretto a rivolgersi al privato per ricevere la prestazione. Mettiamo il caso di un cittadino che, a seguito di una visita specialistica, deve sottoporsi ad un intervento chirurgico. Se la visita si è svolta in libera professione in strutture pubbliche (intramoenia), sarà successivamente inserito nella sanità pubblica per l'intervento chirurgico. Se invece accede alla visita in struttura privata, non avrà questa possibilità, e dovrà scegliere se proseguire in regime privato o se prenotare un'altra visita col Servizio sanitario nazionale per fare tutto il percorso nel pubblico". "Il problema - aggiungono - è che, su questo aspetto, si fa spesso molta confusione. La nostra mozione chiedeva semplicemente di garantire maggiore trasparenza e un'informazione più chiara ai cittadini, prevedendo che le strutture private chiarissero in fase di prenotazione che la visita in regime privato non garantisce il successivo inserimento in un percorso di sanità pubblica. Un piccolo accorgimento che avrebbe potuto dare un grande aiuto ai tanti cittadini costretti a sottoporsi a visite, terapie ed interventi. Ma a questa Giunta, evidentemente, non interessa".