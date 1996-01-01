Nursing Up, "risorse non bastano: servono assunzioni"

Il sindacato degli infermieri Nursing Up "accoglie con favore" l'accordo siglato con la Regione Piemonte per lo stanziamento di risorse straordinarie destinate alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, ma ribadisce "la necessità di interventi strutturali per affrontare in modo definitivo le criticità del sistema". "Lo stanziamento di 5 milioni di euro - afferma Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta - rappresenta un segnale di attenzione nei confronti delle professioni sanitarie e delle difficoltà che quotidianamente affrontano. È un risultato che arriva anche grazie alle sollecitazioni e al confronto portato avanti dai sindacati". "Ma le prestazioni aggiuntive - osserva - non possono essere considerate una soluzione definitiva. Si tratta di uno strumento utile nell'immediato, ma che rischia di gravare ulteriormente sui professionisti già sottoposti a carichi di lavoro elevati. Il vero nodo resta la carenza di personale, che può essere risolta solo attraverso un piano serio e strutturato di assunzioni".