TIRI MANCINI

"Sfiliamo con Askatasuna, non certo con Lo Russo". Rifondazione boccia il campo largo

La federazione torinese approva il documento dell'ex ministro Ferrero che attacca la linea del segretario Acerbo e chiede una consultazione tra gli iscritti per decidere se allearsi con il centrosinistra. "Un film già visto, non funziona". E contesta l'amministrazione Pd

Rifondazione Comunista torna a interrogarsi sulla propria identità e sul proprio futuro politico, e tanto per cambiare si spacca. La proposta del segretario nazionale Maurizio Acerbo di aprire al centrosinistra e costruire un “fronte costituzionale, democratico e antifascista” non sembra attecchire a Torino, dove la federazione provinciale ha approvato a maggioranza (28 voti favorevoli e 11 contrari) un documento alternativo, promosso dall’ex segretario nazionale (sconfitto di misura proprio da Acerbo all’ultimo congresso) ed ex ministro Paolo Ferrero, oggi alla guida della federazione torinese del partito.

Lo scontro

La proposta di Acerbo nasce da una valutazione politica precisa: di fronte all’avanzata delle destre e al governo guidato da Giorgia Meloni, serve un’alleanza larga per battere l’avversario, anche a costo di riaprire un dialogo con il Partito Democratico e le altre forze del campo largo. Una svolta storica, se si considera che Rifondazione non partecipava stabilmente a coalizioni di centrosinistra dal lontano 2006, quando contribuì alla vittoria per un pugno di voti di Romano Prodi su Silvio Berlusconi.

Ma il via libera del Comitato politico nazionale è arrivato con una maggioranza risicatissima — 89 voti a favore e 80 contrari — segno di un partito spaccato quasi a metà. Ferrero rappresenta infatti il fronte opposto, quello che rifiuta qualsiasi ipotesi di rientro nel perimetro del centrosinistra a trazione Pd. “Il campo largo è un film già visto, che non funziona”, è la sintesi della sua posizione.

Alternativa, non alleanza

Nel documento approvato dal Comitato politico federale, la critica è radicale e investe non solo la tattica elettorale ma l’impianto politico complessivo. Il centrosinistra viene giudicato incapace di rappresentare un’alternativa reale alle destre, soprattutto su temi cruciali come la guerra, le spese militari e le politiche economiche.

Ferrero lo dice senza mezzi termini: “Finanziare la corsa al riarmo significa definanziare la spesa sociale. Come fai a fermarla stando con il Pd?”. Da qui la proposta di una strada alternativa, che guarda al modello francese di Jean-Luc Mélenchon: costruire un polo autonomo della sinistra, capace di aggregare forze diverse — da Alleanza Verdi-Sinistra al Movimento 5 Stelle — su una piattaforma comune contro guerra, austerità e liberismo.

Una prospettiva che, nelle intenzioni, dovrebbe intercettare quella “domanda di cambiamento reale” emersa nelle mobilitazioni sociali e nel recente voto referendario, evitando la logica dell’“alternanza tra simili” che, secondo il documento, negli ultimi trent’anni ha rafforzato la destra anziché indebolirla: “Da Berlusconi siamo passati a Salvini, ora c’è la Meloni e domani ci sarà Vannacci”, sintetizza Ferrero.

Un partito ridimensionato

Il confronto interno avviene però in un contesto di evidente ridimensionamento: Rifondazione Comunista, che negli anni Duemila rappresentava il principale punto di riferimento della sinistra radicale, oggi conta poco più di 9 mila iscritti a livello nazionale, circa 500 in Piemonte e 370 a Torino. Una marginalità politica certificata anche dai risultati elettorali recenti, spesso sotto le soglie di rappresentanza.

Proprio questa debolezza è uno degli argomenti utilizzati da Acerbo per giustificare l’apertura al centrosinistra: senza alleanze, sostiene, la sinistra radicale rischia l’irrilevanza e favorisce indirettamente la vittoria delle destre. Una tesi che però non convince la federazione torinese, secondo cui l’alleanza finirebbe per rendere Rifondazione ancora più subalterna e invisibile, e al contrario ci sarebbe bisogno di un polo di aggregazione alternativo. Sì, ma con chi?

No a Lo Russo

Lo scontro nazionale si riflette fedelmente sotto la Mole. In vista delle elezioni comunali del 2027, Rifondazione a Torino esclude qualsiasi convergenza con il sindaco dem Stefano Lo Russo, giudicando la sua amministrazione troppo attenta alla “rendita” e poco alla “vivibilità” urbana.

L’obiettivo dichiarato è costruire una candidatura alternativa e utilizzare il primo turno per eleggere rappresentanti in Consiglio comunale, “che abbiano voce in capitolo per rappresentare le istanze sociali”. Una strategia che punta a tradurre in rappresentanza politica le numerose vertenze cittadine — dalla casa all’ambiente al lavoro — evitando, come sottolinea Ferrero, di “fare mille lotte senza portare a casa un risultato”.

Parola agli iscritti

Nel frattempo, il partito torinese rilancia la mobilitazione sociale: dal corteo del Primo Maggio “di lotta e di festa” nel cossidetto spezzone sociale, al fianco di realtà come Askatasuna e No Tav, fino alle iniziative contro la guerra e il riarmo.

Ma il punto politico più delicato del documento approvato ieri resta la richiesta di coinvolgere direttamente gli iscritti nella decisione di aderire al campo largo. Si chiede infatti una consultazione interna entro maggio, per evitare che la linea venga decisa esclusivamente dai vertici. Un passaggio che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe ricomporre almeno in parte una frattura che appare oggi profonda, e potrebbe condurre all’ennesima scissione dell’atomo della sinistra italiana.