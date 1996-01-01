Incendio al Tribunale di Ivrea, segnalata una bomba carta nel parcheggio

La colonna di fumo che stanotte si è alzata da davanti al Tribunale di Ivrea, nel Torinese, potrebbe essere stata provocata da una bomba carta. Una segnalazione in tal senso era arrivata infatti intorno alle 21 ai carabinieri e alcuni cittadini hanno riferito di esplosioni. L'intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento è terminato in breve tempo, mentre proseguono gli accertamenti per verificare la presenza di ulteriori ordigni rudimentali nell'area, con gli artificieri dei carabinieri e la polizia del commissariato locale. Gli uffici della Procura e del Tribunale erano chiusi quando è scoppiato il rogo.