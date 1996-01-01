Ordigno a procura Ivrea, da tempo segnalate carenze nella sicurezza

Non solo la scarsità del personale. Il Palazzo di giustizia di Ivrea, bersaglio ieri sera del lancio di un ordigno, è afflitto da sempre da un problema legato alla sicurezza e alla vulnerabilità degli edifici. La situazione è stata segnalata più volte nel corso degli anni. Nel 2025 i vertici degli uffici eporediesi ne hanno parlato ai funzionari inviati dal ministero della Giustizia per una visita ispettiva ordinaria. La recinzione che delimita il perimetro della 'cittadella giudiziaria' è molto bassa ed è agevolmente scavalcabile. La vigilanza, secondo quanto si è appreso, non è operativa 24 ore su 24. Uno degli edifici, conosciuto come la palazzina B, è fuori dal perimetro, così come un terzo, dove si sta progettando la costruzione delle aule in grado di ospitare il maxiprocesso per la strage ferroviaria di Brandizzo, e dove trovano posto uffici di altre amministrazioni.