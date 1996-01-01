ECONOMIA DOMESTICA

Sei imprese su dieci usano già l'IA. Piemonte diviso negli investimenti

Il 59% delle aziende piemontesi ha già adottato o sta introducendo l’intelligenza artificiale. Nel 2025, però, solo il 30% ha effettuato stanziamenti complessivi, con forti divari territoriali: Asti guida (37,8%), mentre altre province restano indietro - REPORT

Nei capannoni si comprano macchine nuove, negli uffici si installano algoritmi. Ma non è detto che basti a cambiare davvero il destino di un sistema industriale. In Piemonte succede esattamente questo: gli investimenti tornano, l’innovazione cresce, l’intelligenza artificiale entra nei processi. Eppure, sotto questa superficie operosa, restano gli stessi nodi di sempre – dimensione d’impresa, competenze, accesso alle risorse – che rendono la trasformazione più fragile di quanto l’apparenza lasci intendere.

È – come la definisce chi ha messo mano ai numeri – una mutazione genetica del sistema produttivo. I dati presentati da Unioncamere Piemonte e Confindustria Piemonte raccontano un tessuto industriale che ha imboccato una traiettoria tutt’altro che lineare, segnata da squilibri interni e da una sfida cruciale: non lasciare indietro le piccole imprese.

La ripresa c’è

Il 2025 segna il ritorno a un segno più diffuso per l’industria piemontese. La produzione cresce dell’1,4% medio annuo, con un picco del 3,5% nell’ultimo trimestre, mentre gli ordinativi salgono del 5,8% e il fatturato del 2%. A trainare è ancora una volta l’estero: +13,5% per gli ordini e +4,1% per i ricavi, con l’export regionale tornato in territorio positivo (+2,7%).

È però negli investimenti che si misura il cambio di passo. Nel 2025 ha investito il 30% delle imprese manifatturiere, una quota che interrompe la fase di incertezza del biennio precedente e riporta il Piemonte su un sentiero di consolidamento competitivo.

Non si tratta di un fenomeno omogeneo. Le grandi imprese restano protagoniste – con livelli di investimento che sfiorano e superano l’80% – mentre tra le micro-realtà la quota scende drasticamente. Una forbice che, se non colmata, rischia di trasformarsi in frattura strutturale.

Leggi qui il report di Unioncamere

Dove si investe

La mappa degli investimenti fotografa con precisione la direzione della trasformazione. In cima ci sono ancora i macchinari tradizionali (53,5%), ma cresce in modo significativo il peso delle tecnologie interconnesse legate a Industria 4.0 (30,3%) e degli impianti per energie rinnovabili (22,3%). Accanto all’hardware, si rafforza la componente immateriale: software, piattaforme digitali e cybersecurity coinvolgono il 17,3% delle imprese, mentre il 14,8% investe in ricerca e sviluppo.

La traiettoria è chiara: integrazione tra digitale e sostenibilità. Nel triennio 2023-2025 oltre il 91% delle imprese innovative ha investito in processi a maggior risparmio energetico e quasi l’80% in prodotti a minor impatto ambientale. Non sorprende quindi la lettura di Massimiliano Cipolletta, vicepresidente di Unioncamere Piemonte, che parla di passaggio “da un’economia di resistenza a una di visione”, dove l’innovazione non è più opzionale ma condizione di sopravvivenza nei mercati globali.

Piemonte policentrico

L’innovazione ridisegna anche la geografia industriale regionale. Asti emerge come provincia con la maggiore propensione agli investimenti (37,8% delle imprese), seguita da Cuneo, Vercelli e Torino.

Sul piano settoriale, sono chimica, alimentare ed elettronica a guidare la corsa, mentre la meccanica e i mezzi di trasporto si distinguono per intensità di spesa in innovazione, arrivando a incidere fino al 20% del fatturato. In media, le imprese piemontesi destinano all’innovazione il 7,4% dei ricavi: un dato significativo, che conferma come la spesa tecnologica sia ormai strutturale e non più episodica.

Leggi qui il report di Confindustria

Intelligenza artificiale, terreno fertile

Se gli investimenti rappresentano il motore, l’intelligenza artificiale è la nuova frontiera. Il 59% delle imprese piemontesi ha già avviato o sta per avviare percorsi di adozione dell’IA, con il terziario in testa (oltre il 60%). Gli ambiti applicativi sono ormai consolidati: analisi dei dati aziendali, automazione dei processi produttivi e servizio clienti guidano l’adozione, seguiti da controllo qualità e manutenzione predittiva.

Gli effetti più immediati sono operativi: il 23% delle imprese segnala l’automazione delle attività ripetitive, il 18% la riduzione dei costi, mentre il 14% evidenzia miglioramenti in qualità e capacità innovativa.

Secondo Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, il territorio “si colloca in una posizione di relativa forza nell’ecosistema italiano dell’intelligenza artificiale”, grazie a una base di ricerca solida e a investimenti complessivi stimati tra 85 e 105 milioni di euro, con una crescita annua intorno al 20%. Il Piemonte concentra infatti circa il 10-12% degli investimenti nazionali in IA, un dato rilevante in un Paese che, nel confronto europeo, resta ancora indietro.

Il nodo delle competenze

Nonostante la corsa tecnologica, i problemi restano evidenti. Il primo ostacolo all’adozione dell’IA è la mancanza di competenze interne, segnalata dal 43% delle imprese, seguita dai costi elevati e dalla complessità tecnica. Più in generale, sul fronte dell’innovazione pesano anche la scarsità di risorse finanziarie e il costo degli investimenti, indicati da oltre il 30% delle aziende, insieme alla difficoltà di reperire personale qualificato.

Un limite che rischia di rallentare soprattutto le pmi, vero tallone d’Achille del sistema: consapevoli dell’importanza dell’IA, ma ancora lente nel trasformare questa consapevolezza in investimenti concreti.

La leva per colmare il gap

In questo contesto, il ruolo del sistema bancario diventa decisivo. Unicredit sottolinea come innovazione e IA siano “condizione necessaria per la crescita e la competitività”, mentre Intesa Sanpaolo evidenzia un aumento del 22% del credito a medio-lungo termine erogato nel 2025, pari a 3,2 miliardi di euro. I dati confermano che l’autofinanziamento resta il principale canale (53,9%), ma il credito bancario continua a rappresentare una leva fondamentale (30,6%), insieme alle forme agevolate.

Evitare un Piemonte a due velocità

Il quadro che emerge è quello di un sistema economico solido ma attraversato da tensioni profonde. La transizione green e digitale sta rendendo il Piemonte più moderno, ma anche più polarizzato: da un lato le imprese leader, capaci di integrare innovazione e sostenibilità; dall’altro un tessuto di pmi che fatica a tenere il passo.

Il rischio, avvertono gli analisti, non è la mancanza di visione, ma quella di competenze. Senza un investimento massiccio nel capitale umano, la regione potrebbe ritrovarsi con tecnologie avanzate ma senza le capacità per utilizzarle appieno. È qui che si gioca la partita decisiva: trasformare una ripresa ancora congiunturale in una vera evoluzione strutturale. E, soprattutto, evitare che la nuova rivoluzione industriale lasci indietro chi non ha ancora gli strumenti per parteciparvi.