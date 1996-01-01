Franco Griglia

Dicono che…se una bisteccheria mette nei guai la politica piemontese, ci siano corregionali addetti alla griglia ricevuti con tutti gli onori. Così ieri a Palazzo Lascaris il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia ha premiato gli “Oversmoke Killers Bbcrew”, la squadra campione d’Italia della Fire battle championship per la cottura al barbecue, tenutasi alla fine dello scorso anno a San Maurizio Canavese.

Il dream team dei grigliatori, proveniente dalla provincia di Cuneo, è stato omaggiato, oltre che da una targa consegnata da Graglia, anche con un post celebrativo pubblicato sui profili ufficiali del Consiglio: “Il successo si aggiunge ad altri già conseguiti a livello internazionale grazie alla capacità di coniugare nelle loro ricette tecnica, tradizione e creatività e un’ottima conoscenza di cucina all’aperto”, si legge.

I biellesi Andrea Delmastro ed Elena Chiorino per colpa di una bisteccheria si son dovuti dimettere, i cuneesi Oversmoke Killers grazie alla loro abilità a grigliare bistecche si son beccati un bel premio niente popò di meno che dal vicepresidente Graglia. Quando si dice che è tutto un magna magna.