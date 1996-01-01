Montaruli (FdI): "Ministero intervenga su sicurezza tribunale di Ivrea"

"Il Ministero intervenga per comprendere le reali cause dell'inquietante episodio verificatosi ad Ivrea, rafforzando la sicurezza del luogo e delle persone che tutti i giorni li si recano. In attesa che si faccia luce sui responsabili di un simile gesto non si può lasciare nella solitudine e senza reazione chi ha subito, come minimo, una inaccettabile intimidazione. Nell'esprimere totale solidarietà a tutti coloro che svolgono attività all'interno del Tribunale di Ivrea, chiediamo che ci sia un intervento operativo a loro salvaguardia". Cosi in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli, a proposito di un ordigno esploso ieri di fronte all'edificio nel Torinese.