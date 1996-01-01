Candiani (Lega) candidato sindaco a Macugnaga, nel Vco

Stefano Candiani, deputato della Lega, correrà per la carica di sindaco del comune di Macugnaga, nota località turistica del Verbano-Cusio-Ossola ai piedi della parete est del monte Rosa. L'annuncio è arrivato ieri sera nel corso del consiglio comunale di Tradate (Varese), dove Candiani siede dal 1997 (prima come assessore, poi come sindaco, infine da consigliere) e da cui si dimetterà per candidarsi a Macugnaga, paese che Candiani frequenta da tempo come meta di villeggiatura e dove ha una casa. Il deputato leghista sfiderà il presidente del Distretto turistico dei laghi, monti e valli dell'Ossola, Francesco Gaiardelli, anche lui in passato in orbita Lega, che aveva annunciato la propria candidatura nei giorni scorsi. Macugnaga è attualmente commissariata, dopo lo scioglimento del consiglio comunale e l'arresto dell'ex sindaco per una vicenda giudiziaria che lo vede a processo per depistaggio e frode processuale: è accusato di aver prodotto una falsa ordinanza per giustificare quanto fatto in un altro procedimento penale che lo vede coinvolto per la violazione di norme ambientali e urbanistiche.