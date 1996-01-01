Piemonte, il Consiglio regionale approva tre atti a favore dell'Ucraina

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità tre ordini del giorno a sostegno dell'Ucraina, il primo del presidente dell'aula Davide Nicco a nome del Comitato Diritti Umani, il secondo presentato dalla consigliera Vittoria Nallo (Sue) e il terso dalla consigliera Pd Emanuela Verzella. I tre documenti chiedono di promuovere soluzioni per lo scambio di prigionieri politici e civili tra Russia e Ucraina, sostenere iniziative di cooperazione internazionale, svolgere azioni a sostegno dei bambini ucraini sradicati dai propri territori di origine e condannare le violenze sui minori nei territori ucraini occupati. Gli atti votati in aula chiedono inoltre di sostenere progetti di cooperazione nel campo dell'istruzione, supporto psicologico e tutela ambientale, anche favorendo partenariati tra enti locali piemontesi, istituzioni e Ong attivi in Ucraina.