

Nallo (Iv), il click day non è welfare ma una vergogna istituzionale

"Sentire l'assessore Marrone parlare di equità sociale è un insulto all'intelligenza dei piemontesi. Il click day non è welfare, è una vergogna istituzionale dove non vince chi ha bisogno, ma chi ha la connessione più veloce e può collegarsi alla piattaforma durante l'orario di lavoro. Definire questo caos 'lo strumento migliore' è uno schiaffo a migliaia di genitori rimasti bloccati per ore". A dirlo, a proposito del voucher Vesta della Regione Piemonte per le famiglie, la consigliera regionale Vittoria Nallo (Italia Viva, lista Stati Uniti d'Europa), annunciando che "per fare luce su quanto accaduto, abbiamo presentato una richiesta di audizione urgente in commissione dei vertici del Csi". "È inaccettabile che una piattaforma informatica regionale si blocchi di fronte ad un flusso di utenti ampiamente prevedibile", osserva riferita ai problemi riscontrati dagli utenti. "È ormai evidente - attacca la consigliera - che l'assessore Marrone è troppo impegnato a lanciare la sua campagna elettorale come candidato sindaco di Torino per occuparsi seriamente delle sue deleghe e della gestione dei problemi reali. L'assessore e la Giunta Cirio hanno fallito e ora giocano allo scaricabarile", conclude Nallo che dice "basta con la politica delle mance e dei bonus una tantum usati come spot elettorali. Questa Giunta la smetta con la propaganda e inizi a costruire un welfare serio e strutturale".